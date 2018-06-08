Власти не собираются повышать налог на доходы физических лиц или вводить налог с продаж
8 июня 2018 08:11
По словам главы государства, практика введения дифференцированной шкалы НДФЛ показывает, что эта мера неэффективна.
«Как только он [прогрессивный НДФЛ] вводится, часть граждан, у которых высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно», — пояснил президент.
Говоря о возможности введения налога с продаж, Путин подчеркнул, что этот вопрос тоже обсуждался как в правительстве, так и на экспертном уровне. Власти выступали за то, чтобы такой налог официально закрепить, однако, заметил президент, это повысит нагрузку на население.
«У нас, во-первых, такой налог был — налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом и это серьезная нагрузка на граждан, потому что это приведет к значительному росту инфляции. Все это вместе убедило нас в том, что введение такой нормы нецелесообразно», — заявил Путин.
Президент сказал, что правительство обсуждает и другие аспекты налоговой политики, однако попросил не забегать вперед и дождаться объявления решений. Путин подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед правительством, — уменьшение бедности в два раза, в соответствии с так называемыми майскими указами.
«Речь идет о том, чтобы совершить определенный маневр в налоговой фискальной деятельности, направить ресурсы в том числе на решение этой задачи — на уменьшение числа людей, живущих в нашей стране за чертой бедности. Создать такие условия, при которых государство сможет оказывать помощь именно тем, кто нуждается в этом, то есть сделать ее более адресной. Если мы пойдем по этому пути, то неблагоприятного развития ситуации не будет, и мы, скорее всего, добьемся положительного результата», — заключил президент.
О том, что в России не будут вводить налог с продаж, во время Санкт-Петербургского международного экономического форума также заявлял первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Налог с продаж — косвенный налог, который фактически взимается с покупателей при покупке ими товаров и услуг. В конце 1980-х и в 1990-х годах такой налог действовал, до 2004 года такую нагрузку (она была в пределах 5%) несли компании, продававшие товары гражданам (сумма налога включалась в конечную цену товара). При этом налог сосуществовал с НДС.
Ставка по НДФЛ в настоящее время составляет 13% для всех слоев населения России.
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