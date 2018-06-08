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Новости /  Политика /  Политика региона  

Власти не собираются повышать налог на доходы физических лиц или вводить налог с продаж

8 июня 2018 08:11
Такие меры являются нецелесообразными.
Власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, эти меры признаны нецелесообразными, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, передает РБК.

По словам главы государства, практика введения дифференцированной шкалы НДФЛ показывает, что эта мера неэффективна.

«Как только он [прогрессивный НДФЛ] вводится, часть граждан, у которых высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно», — пояснил президент.

Говоря о возможности введения налога с продаж, Путин подчеркнул, что этот вопрос тоже обсуждался как в правительстве, так и на экспертном уровне. Власти выступали за то, чтобы такой налог официально закрепить, однако, заметил президент, это повысит нагрузку на население.

«У нас, во-первых, такой налог был — налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом и это серьезная нагрузка на граждан, потому что это приведет к значительному росту инфляции. Все это вместе убедило нас в том, что введение такой нормы нецелесообразно», — заявил Путин.

Президент сказал, что правительство обсуждает и другие аспекты налоговой политики, однако попросил не забегать вперед и дождаться объявления решений. Путин подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед правительством, — уменьшение бедности в два раза, в соответствии с так называемыми майскими указами.

​«Речь идет о том, чтобы совершить определенный маневр в налоговой фискальной деятельности, направить ресурсы в том числе на решение этой задачи — на уменьшение числа людей, живущих в нашей стране за чертой бедности. Создать такие условия, при которых государство сможет оказывать помощь именно тем, кто нуждается в этом, то есть сделать ее более адресной. Если мы пойдем по этому пути, то неблагоприятного развития ситуации не будет, и мы, скорее всего, добьемся положительного результата», — заключил президент.

О том, что в России не будут вводить налог с продаж, во время Санкт-Петербургского международного экономического форума также заявлял первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Налог с продаж — косвенный налог, который фактически взимается с покупателей при покупке ими товаров и услуг. В конце 1980-х и в 1990-х годах такой налог действовал, до 2004 года такую нагрузку (она была в пределах 5%) несли компании, продававшие товары гражданам (сумма налога включалась в конечную цену товара). При этом налог сосуществовал с НДС.​

Ставка по НДФЛ в настоящее время составляет 13% для всех слоев населения России.


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Комментарии



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Такие меры являются нецелесообразными.
Власти не собираются повышать налог на доходы физических лиц или вводить налог с продаж
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