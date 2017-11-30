Власти Самары не согласовали проведение митинга Алексея Навального на площади Кирова 3 декабря
30 ноября 2017 09:57
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— Организаторы анонсированного на 3 декабря митинга с участием Алексея Навального на площади Кирова в Самаре получили от мэрии уведомление о невозможности его проведения в связи с тем, что цели акции противоречат закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании», — сообщили в городской администрации. — Площадь будет занята для организации культурного мероприятия межрегионального уровня, которое проводится ежегодно. Оно было запланировано заранее, и организаторы митинга были официально уведомлены об этом.
При этом чиновники напомнили, что организаторов и участников несанкционнированного митинга могут привлечь к ответственности за нарушение законодательства РФ.
Стоит отметить, что первый отказ городских властей согласовать митинг на площади Куйбышева сторонники Алексея Навального обжаловали в суде.
— Решением Ленинского районного суда действия администрации признали незаконными. Митинг 3 декабря на площади имени Кирова согласован. Начало запланировано на 16:00. В ближайшее время состоятся еще два суда по митингам 1 декабря (площадь Куйбышева) и 2 декабря (сквер Родина), — рассказала 63.ru координатор штаба политика Екатерина Герасимова.
Напомним, это уже второй визит Алексея Навального в Самару. Во время первого его штаб забросали яйцами, а оппозиционеру постелили дорожку из флага США.
Впоследствии сторонники политика провели в Самаре несколько митингов. Первый закончился задержанием 15 человек. (Фото и видео с места событий). А сквер Пушкина исключили из списка мест, где без подачи уведомления можно проводить массовые акции. Одного участника акции привлекли к административной ответственности. Другие же обжаловали составленные в отношении них протоколы.
Второй митинг прошел в июне. Около двух тысяч человек прошли по улице Свободы и провели акцию в сквере «Родина», выступив таким образом против коррупции. (Фото и видео с места). Еще одно мероприятие прошло 7 октября на площади Кирова. Нескольких митингующих задержали.
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