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Новости /  Политика /  Политика региона  

Власти Самары дали Русской православной церкви разрешение на возведение храма на Хлебной площади

9 декабря 2017 18:40
288
Он будет располагаться рядом с деревянным храмом в честь Смоленской иконы Божией матери.
Власти Самары предоставили Русской православной церкви разрешение на застройку участка площадью более пяти тысяч квадратных метров на Хлебной площади. Здесь возведут храм  Преображения Господня, сообщает 63.ru.

Он будет располагаться рядом с деревянным храмом в честь Смоленской иконы Божией матери. Представители епархии хотят «возродить святыню этого уголка Самары»: до революции Хлебную площадь украшали три церкви, которые были разрушены.


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Комментарии



Политика региона
9 декабря 2017  18:40
Он будет располагаться рядом с деревянным храмом в честь Смоленской иконы Божией матери.
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