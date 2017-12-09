Власти Самары дали Русской православной церкви разрешение на возведение храма на Хлебной площади
9 декабря 2017 18:40
288
Он будет располагаться рядом с деревянным храмом в честь Смоленской иконы Божией матери. Представители епархии хотят «возродить святыню этого уголка Самары»: до революции Хлебную площадь украшали три церкви, которые были разрушены.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
9 декабря 2017 18:40
Он будет располагаться рядом с деревянным храмом в честь Смоленской иконы Божией матери. Политика региона
286
9 декабря 2017 14:55
Из-за подобных сообщений за последние месяцы в России эвакуации подверглось почти 2,5 млн человек. Политика региона
158
9 декабря 2017 03:26
Кабинет министров сократил оценку потребности экономики в иностранной рабочей силе на 20%. Политика региона
301
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1960
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1359
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1287
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5448
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1993
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8892
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2662
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10390
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3040
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2436
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1640
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2003
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1898
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1595
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3227
Мероприятия