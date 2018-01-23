Власти России запретили мессенджерам рассказывать о связи со спецслужбами

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Об этом говорится в постановлении правительства:Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации не разглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам.Кроме того, мессенджеры обязаны предоставить доступ к своей информационной системе не позднее, чем через три месяца с даты уведомления.По сути, теперь даже если Павел Дуров скажет, что не делится информацией Telegram с ФСБ, это может оказаться неправдой. Ему будет банально запрещено рассказывать о сотрудничестве с госорганами.Фото: iphones.ru