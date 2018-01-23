Я нашел ошибку
Главные новости: 
Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов.
В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в феврале.
Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе
По прогнозам, в 2018 году дальнейший рост производства водки составит 10%.
В России в 2017 году выросли продажи водки
В него вошел 41 отель, причем в некоторых номера подорожали в шесть раз.
Ростуризм составил черный список гостиниц, завышающих цены перед ЧМ-2018 гостиниц
«Целями стратегии является повышение безопасности дорожного ​движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году», — говорится в документе.
Медведев утвердил план по снижению смертности от ДТП до нулевой
Единственный вариант получения доступа к соцсети подростками — предоставление письменного согласия от родителей или законных представителей.
Госдума запретит регистрацию детей в соцсетях до 14 лет
Литр бензина, если не учитывать все налоги и сборы, стоил бы около 14 рублей и 38 копеек.
В Федеральной антимонопольной службе посчитали, сколько стоит бензин без учета налогов
После реконструкции улица Ташкентская соединит улицу Солнечную и Московское шоссе.
Свет к развязке на пересечении улиц Демократической и Ташкентской планируют подключить в апреле-мае
сегодня  Среда, 24 января, 03:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 56.41
-0.22
EUR 69.07
-0.2
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Власти России запретили мессенджерам рассказывать о связи со спецслужбами

23 января 2018 22:13
245
Кроме того, мессенджеры обязаны предоставить доступ к своей информационной системе не позднее, чем через три месяца с даты уведомления.
Правительство России обновило закон о регулировании мессенджеров. Теперь никто из них не имеет права рассказывать о факте сотрудничества со спецслужбами, сообщает iphones.ru.

Об этом говорится в постановлении правительства:

Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации не разглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам.

Кроме того, мессенджеры обязаны предоставить доступ к своей информационной системе не позднее, чем через три месяца с даты уведомления.

По сути, теперь даже если Павел Дуров скажет, что не делится информацией Telegram с ФСБ, это может оказаться неправдой. Ему будет банально запрещено рассказывать о сотрудничестве с госорганами.




Фото:     iphones.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
23 января 2018  23:40
«Целями стратегии является повышение безопасности дорожного ​движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году», — говорится в документе.
Медведев утвердил план по снижению смертности от ДТП до нулевой
«Целями стратегии является повышение безопасности дорожного ​движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030... Политика региона
321
23 января 2018  22:13
Кроме того, мессенджеры обязаны предоставить доступ к своей информационной системе не позднее, чем через три месяца с даты уведомления.
Власти России запретили мессенджерам рассказывать о связи со спецслужбами
Кроме того, мессенджеры обязаны предоставить доступ к своей информационной системе не позднее, чем через три месяца с даты уведомления.  Политика региона
244
23 января 2018  17:25
Среди первоочередных задач ГУ МВД по Самарской области Дмитрий Азаров назвал профилактику безнадзорности и подростковой преступности, повышение уровня безопасности дорожного движения, борьбу с наркопреступностью. Особая нагрузка, акцентировал внимание Дми
Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии ГУ МВД, на котором были подведены итоги 2017 года и намечены задачи на 2018
Среди первоочередных задач ГУ МВД по Самарской области Дмитрий Азаров назвал профилактику безнадзорности и подростковой преступности, повышение уровня... Политика региона
197
Весь список
Выборы 2018
9 января 2018  18:57
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
121
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2118
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1515
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1447
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
471
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
450
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6637
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2445
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9370
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3210
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1887
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2317
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2193
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1843
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3457
Весь список

Мероприятия
В честь своего 75-летия 2-я армия 27 января устроит салют для жителей Самары
День студента в Самаре отметят на горнолыжном спуске
В Самаре митинг протеста пенсионеров состоится в сквере "Родина" рядом с метро "Безымянка"
Весь список
Популярное
за сегодня

В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области

175

Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе

149

Медведев утвердил план по снижению смертности от ДТП до нулевой

143
за неделю

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2529

Съемочная группа «Ревиззоро» побывала на Троицком рынке в Самаре

2488
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда