Власти Приморья отказались выдвигать Пучкова в Совет Федерации
16 октября 2018 17:30
63
Предполагается, что стать кандидатами в сенаторы предложат выходцу из региона, чтобы Приморье в Совете Федерации представлял местный политик, добавил он. «Местный сенатор способен намного лучше понять нужды региона», — пояснил собеседник РБК.
Телефон Пучкова во вторник был недоступен.
В качестве одного из кандидатов рассматривается действующая сенатор Светлана Горячева, место которой, по замыслу бывших властей Приморья, должен был занять Пучков, говорит близкий к властям региона собеседник РБК. Горячевой 71 год. Она занимает пост сенатора от исполнительной власти Приморья с 2014 года, является первым заместителем председателя комитета по регламенту и входит в «Справедливую Россию».
Шансы Горячевой продлить свое нахождение в Совете Федерации высоки, говорит РБК парламентарий, связанный с регионом. В качестве сенатора местным властям необходим лидер общественного мнения, а Горячева пользуется авторитетом в регионе, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству региона.
Ставка на Горячеву как сенатора могла быть следствием консультаций — ей предлагают пост сенатора взамен на отказ «Справедливой России» выставлять кандидата на выборах в Приморье, заметил источник РБК.
Горячева была недоступна для комментариев РБК на протяжении недели. Консультации относительно ситуации в Приморье и политического будущего Горячевой пока не завершены, сказал РБК ее знакомый.
21 сентября председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о возможности выдвижения Горячевой на выборах губернатора Приморья. «Я не исключаю, что наша партия «Справедливая Россия» будет предлагать именно ее кандидатуру», — заявил Миронов в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что окончательное решение примет партия.
В июне Андрей Тарасенко, который был на тот момент исполняющим обязанности главы региона и выдвинулся на выборы от «Единой России», предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора от исполнительной власти региона. После скандала, связанного с массовыми фальсификациями во втором туре выборов, президент Владимир Путин отправил Тарасенко в отставку и назначил исполняющим обязанности главы края Олега Кожемяко.
Итоги выборов были отменены, а следующие выборы назначены на 16 декабря. В частности, в них примет участие временно исполняющий обязанности главы Приморья Олег Кожемяко, который пойдет самовыдвиженцем, а также, как ожидается, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 октября 2018 17:30
Новые власти хотят видеть там местного политика. Политика региона
62
16 октября 2018 17:23
В центре внимания – борьба с организованными преступными группами, сформированными по этническому признаку, и принимаемые меры по подрыву экономических... Политика региона
69
16 октября 2018 16:44
В связи с переходом на другое место работы. Политика региона
299
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
387
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
307
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
349
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
284
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
343
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
342
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
735
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
609
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1004
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
631
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1080
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1128
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2215
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1639
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1816
Мероприятия