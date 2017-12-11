Власти Москвы рекомендовали таксистам выучить английский язык к ЧМ-2018
11 декабря 2017 23:21
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По его словам, таксисты «должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места». В помощь водителям в столичном департаменте транспорта разработали памятки, которые содержат «англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок».
«Наша цель — исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами», — подчеркнул Ликсутов.
Также ведомство разработало список требований для таксистов к ЧМ-2018. Таксомоторные компании смогут получить аккредитацию для работы во время мундиаля в первой половине 2018 года. Для этого компаниям нужно будет погасить неоплаченные штрафы, разместить на машинах желтые государственные регистрационные знаки и опознавательные фонари на крышах такси. Кроме того, компаниям рекомендовали принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты — например, до вокзалов, аэропортов, стадионов и гостиниц.
В списке требований для аккредитации такси к чемпионату мира нет критериев безопасности, отметил в разговоре с РБК председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. По его мнению, при отборе служб такси необходимо также учесть количество ДТП и штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Чтобы исключить обман пассажиров, эксперты предложили обязать агрегаторы передавать всю информацию о поездках в единый государственный центр, который будет автоматически анализировать тарифы, добавил он. Подготовка к чемпионату мира станет стимулом к общему повышению качества услуг такси в стране, подчеркнул эксперт.
Легальные службы такси уже соответствуют большинству заявленных требований, пояснил РБК гендиректор таксомоторной компании «Формула такси» Виталий Прокин. Недостаток знания водителями иностранных языков восполнит справочная информационная система, которая оказывает поддержку на восьми иностранных языках, считает Прокин. «Надеемся, что агрегаторы, которые занимаются распределением заказов, смогут с ней интегрироваться, а количество языков возрастет», — отметил Прокин. По его словам, улучшение имиджа — основная выгода службы такси от участия в обслуживании болельщиков. «Мы хотим, чтобы гости остались довольны уровнем сервиса и в дальнейшем пользовались услугами нашей компании», — заключил гендиректор компании «Формула такси».
Реализация требований к такси для работы во время чемпионата мира по футболу 2018 года не потребует больших затрат, сообщил РБК управляющий делами службы такси «Ангел» Игорь Медведев. При этом в компании признали, что «процент водителей со знанием иностранных языков невелик».
По словам Медведева, было принято решение оплатить обучение нескольких десятков водителей с сервисом комфорт и бизнес-класса. В числе выгод компании от участия в обслуживании мероприятия Медведев назвал рост узнаваемости бренда за рубежом и общего качества услуг.
«Чем больше водителей будут допущены к обслуживанию таких больших мероприятий, тем выше в целом уровень сервиса», — отметил он. «Каждый представитель сферы услуг невольно станет «лицом» города. Крайне важно, чтобы у гостей и участников чемпионата остались только положительные впечатления. На транспортников будет возложена важная миссия, и качество услуг по перевозке не должны уступать мировым стандартам», — добавил Медведев.
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