Власти Казахстана запретили оставлять анонимные комментарии в интернете
29 декабря 2017 20:17
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Согласно этому документу, пишет местный портал Tengrinews, владельцев электронных ресурсов «обяжут заключать с пользователями письменные соглашения» (их, по закону, можно будет подписывать в том числе «электронно»). В договоре «при помощи электронно-цифровой подписи на портале «электронного правительства» [Казахстана] или посредством СМС» будет осуществляться идентификация пользователей. Правда, информацию в Сети, как замечает Tengrinews, можно будет размещать не только под своим именем, но и под псевдонимом.
Соответствующая норма, отмечается в сообщении на сайте президента Казахстана, будет направлена «на совершенствование законодательства» республики.
В ноябре инициатива была одобрена местным парламентом. Тогда же министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев объяснил необходимость закона о запрете анонимных комментариев возникающими в них «негативом» и «оскорблениями граждан» (цитата по порталу Today.kz). «В этой связи мы <...> планируем предоставить возможность, чтобы информационные порталы ввели для себя возможность отслеживать, кто стоит за комментариями», — отмечал он, подчеркивая, что власти Казахстана «ни в коем случае не отменяют такое право человека, как использование псевдонима».
«Но информационный портал должен знать, кто за этим псевдонимом стоит, в случае разжигания межнациональной розни, призыва к неконституционным действиям, — заявил Абаев. — Я думаю, что каждый человек должен открыто заявлять то, что он хочет прокомментировать, и в этом нет ничего сверхъестественного». Он добавил, что власти никого «не преследуют за критику» или «за какие-то ценные советы, дельные вещи». «Вопрос не стоит в такой плоскости, что мы таким образом искореняем комментирование, нет», — утверждал министр.
Относительно социальных сетей новый закон, по словам Абаева, будет действовать, «как и сейчас»: «По призывам к противоправным действиям мы пишем уведомления, и эти материалы удаляются», — объяснил глава ведомства.
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