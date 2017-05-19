Владимир Звоновский: «У городской администрации то ли денег нет, то ли есть решение, что на оповещении горожан можно сэкономить».
19 мая 2017 10:36
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«Это очень хорошо, что пресс-служба главы города разъясняет действия администрации. Но тут же оговаривается, что делает это под давлением общественного мнения в соцсетях. Т.е. никакого бюджета и ресурсов на оповещение горожан о производимых работах вообще не планировалось. Сделали бы хотя бы, как в советские времена, повесили табличку с информацией, что здесь проводится реконструкция фонтана и датами начала и окончания работ. У городской администрации то ли денег нет, то ли есть решение, что на оповещении горожан можно сэкономить».
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