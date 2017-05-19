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Владимир Звоновский: «У городской администрации то ли денег нет, то ли есть решение, что на оповещении горожан можно сэкономить».

19 мая 2017 10:36
124
Владимир Звоновский
 Президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский прокомментировал на своей странице в социальной сети новость о том, что пресс-служба главы города дает разъяснения на действия администрации.

«Это очень хорошо, что пресс-служба главы города разъясняет действия администрации. Но тут же оговаривается, что делает это под давлением общественного мнения в соцсетях. Т.е. никакого бюджета и ресурсов на оповещение горожан о производимых работах вообще не планировалось. Сделали бы хотя бы, как в советские времена, повесили табличку с информацией, что здесь проводится реконструкция фонтана и датами начала и окончания работ. У городской администрации то ли денег нет, то ли есть решение, что на оповещении горожан можно сэкономить».

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Комментарии



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19 мая 2017  10:36
Владимир Звоновский
Владимир Звоновский: «У городской администрации то ли денег нет, то ли есть решение, что на оповещении горожан можно сэкономить».
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