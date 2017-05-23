Владимир Звоновский: «Если у депутатов возникает вопрос, они его задают в социальных сетях людям. А ведь их для того и избирали, чтобы они власти задавали вопросы, которые есть у населения».

141

Президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский прокомментировал работу местных депутатов.

«Все чаще и чаще задаюсь вопросом: а где все эти депутаты команды маховика? Их же – тьма! Они что, все попрятались и «косят» под обычных пользователей ФБ, главных редакторов, директоров, блогеров и пиарщиков? Всхлипывают тут. Задают риторические вопросы, руки заламывают и главное, скрывают свое депутатство. Это же вас имел в виду губернатор, когда говорил, что теперь «до власти можно дотянуться рукой»! Чего попрятались-то? Почему не защищаете идущую реконструкцию города, покраску фасадов в кислотные цвета, установление новых бордюров, поребриков? То ли снос, то ли ремонт фонтана на площади Слав? Или уже все – побежали с корабля? Сейчас, если у депутатов возникает какой-то вопрос, они его задают в социальных сетях сообществу вообще. А ведь их для того и избирали, чтобы они власти задавали вопросы, которые есть у населения. А они задают вопросы тому же населению. И получается, что они не выполняют обязательства, которые сами на себя и взяли. И здесь точно никак нельзя «дотянуться до власти рукой». Если эти депутаты считают себя властью, то всячески уворачиваются от того, чтобы помочь населению дотянуться».