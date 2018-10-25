Владимир Жириновский предложил нерабочие праздничные дни переносить на отпуска
25 октября 2018 21:59
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— Давайте это правило отменим, давайте этот день относить к очередному отпуску и добавлять его туда, — сказал Жириновский.
По мнению Лидера ЛДПР, люди планируют отпуск, хотят отправиться на отдых с детьми, но из-за постоянных переносов им сложнее планировать свои поездки.
Ранее Жириновский предложил назвать заброшенный аэропорт в Орле в честь Зюганова.
Фото: соцсети
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