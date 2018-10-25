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Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Жириновский предложил нерабочие праздничные дни переносить на отпуска

25 октября 2018 21:59
93
Парламентарий объяснил инициативу тем, что у людей рушатся планы и переносятся дела из-за таких перемен в календаре.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил не переносить нерабочие праздничные дни на будни, а вместо этого дополнять ими отпуска. Об этом депутат заявил во время выступления на заседании Госдумы, передает life.ru.

— Давайте это правило отменим, давайте этот день относить к очередному отпуску и добавлять его туда, — сказал Жириновский.

По мнению Лидера ЛДПР, люди планируют отпуск, хотят отправиться на отдых с детьми, но из-за постоянных переносов им сложнее планировать свои поездки.

Ранее Жириновский предложил назвать заброшенный аэропорт в Орле в честь Зюганова. 



Фото:  соцсети
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Комментарии



Политика региона
25 октября 2018  21:59
Парламентарий объяснил инициативу тем, что у людей рушатся планы и переносятся дела из-за таких перемен в календаре.
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