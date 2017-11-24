Я нашел ошибку
Главные новости: 
Очередное громкое заявление он сделал во время недавнего интервью.
Илон Маск: Искусственный интеллект — это геноцид человечества
В новом спортивном комплексе играть в хоккей, заниматься шорт-треком и фигурным катанием смогут 360 детей и подростков.
Михаил Бабич и Рустам Минниханов открыли ледовый дворец в Тюлячинском районе Татарстана
В рамках торжественно концерта юбиляров поздравят почетные гости.
Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова отметит 115-летие со дня основания
Накануне собственники квартир в недостроенном жилом комплексе рассказали о своих проблемах на расширенном совещании, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Владимир Василенко принял участие во встрече дольщиков ЖК «Кристалл»
На очередном заседании Думы г.о. Тольятти было рассмотрено 13 вопросов. Примечательно, что на заседании присутствовали гости из болгарского города-побратима Казанлык: главный архитектор Георги Стоев и члены муниципального совета Стефка Димитрова и Ахмед М
Депутаты рассчитывают на успешное завершение благоустройства
23 ноября на участке рядом с домом 68 на Майском проезде депутаты городской Думы при участии общественной организации, представляющей интересы многодетных семей, обсудили вопросы обеспечения коммуникациями участков для многодетных семей, которые были выде
Депутаты обсудили варианты решения проблем многодетных семей Тольятти
Цель которого – подчеркнуть важность и необходимость использования пешеходами световозвращающих элементов при движении в темное время суток.
Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
По словам водителя фуры, женщина попала в слепую зону.
На улице Победы в Самаре под колесами фуры погибла женщина
сегодня  Пятница, 24 ноября, 18:44
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/11:
USD 58.46
-0.55
EUR 69.18
-0.22
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Василенко принял участие во встрече дольщиков ЖК «Кристалл»

24 ноября 2017 17:42
90
Накануне собственники квартир в недостроенном жилом комплексе рассказали о своих проблемах на расширенном совещании, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко принял участие во встрече дольщиков ЖК «Кристалл», расположенного в Ленинском районе. Накануне собственники квартир в недостроенном жилом комплексе рассказали о своих проблемах на расширенном совещании, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, строительство жилого комплекса началось в 2003 году. За 6 лет один из блоков был завершен на 70%, к возведению второго блока так и не приступили.

В 2010 году участники долевого строительства организовали ТСЖ, чтобы самостоятельно достроить дом. Однако возник ряд проблем, которые до настоящего время не позволяют завершить строительство. Так, не имеется проекта планировки территории. Кроме того, нет средств на подключение к дому инженерных коммуникаций.

Владимир Василенко подчеркнул, что сложившаяся ситуация будет решаться пошагово вместе с областным Министерством строительства и Департаментом градостроительства. По его мнению, сначала должно быть принято решение о том, кто будет делать ППТ. Также он обратил внимание на то, что средства, затраченные на подключение к инженерным сетям, будут компенсированы за счет субсидий из бюджета.

«Такая практика есть по всем проблемным объектам. На начальном этапе мы должны понять кто понесет фактические затраты. Впоследствии они будут возмещены», - отметил Владимир Василенко.

Кроме того, он поручил выверить всех участников долевого строительства по этому объекту. Эта работа должна быть проведена в течение 20 дней.

Также Владимир Василенко подчеркнул, что городские власти окажут помощь в поиске застройщика, который завершит строительство проблемного объекта, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
24 ноября 2017  18:03
В новом спортивном комплексе играть в хоккей, заниматься шорт-треком и фигурным катанием смогут 360 детей и подростков.
Михаил Бабич и Рустам Минниханов открыли ледовый дворец в Тюлячинском районе Татарстана
В новом спортивном комплексе играть в хоккей, заниматься шорт-треком и фигурным катанием смогут 360 детей и подростков.  Политика региона
45
24 ноября 2017  17:42
Накануне собственники квартир в недостроенном жилом комплексе рассказали о своих проблемах на расширенном совещании, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Владимир Василенко принял участие во встрече дольщиков ЖК «Кристалл»
 Накануне собственники квартир в недостроенном жилом комплексе рассказали о своих проблемах на расширенном совещании, которое провел врио губернатора... Политика региона
89
23 ноября 2017  21:17
В число победителей вошли 2243 некоммерческие организации из всех регионов России.
42 проекта от Самарской области получили грантовую поддержку Президента России на сумму более 64 миллионов рублей
В число победителей вошли 2243 некоммерческие организации из всех регионов России.  Политика региона
227
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1893
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1318
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1216
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4782
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1677
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8556
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2397
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9720
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2781
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1284
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1387
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1736
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1626
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1363
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2991
Весь список

Мероприятия
Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова отметит 115-летие со дня основания
Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
В Самаре пройдет Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре появится Северное шоссе

1217

На стадионе «Самара-Арене» устанавливают козырьки над трибунами

537

В Тольятти генерального директора ООО «Белозерки» ждет суд за мошенничество

344
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2895

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2359

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2337
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда