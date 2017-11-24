Владимир Василенко принял участие во встрече дольщиков ЖК «Кристалл»

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Временно исполняющий полномочия главы Самарыпринял участие во встрече дольщиков ЖК «Кристалл», расположенного в Ленинском районе. Накануне собственники квартир в недостроенном жилом комплексе рассказали о своих проблемах на расширенном совещании, которое провел врио губернатора Самарской областиНапомним, строительство жилого комплекса началось в 2003 году. За 6 лет один из блоков был завершен на 70%, к возведению второго блока так и не приступили.В 2010 году участники долевого строительства организовали ТСЖ, чтобы самостоятельно достроить дом. Однако возник ряд проблем, которые до настоящего время не позволяют завершить строительство. Так, не имеется проекта планировки территории. Кроме того, нет средств на подключение к дому инженерных коммуникаций.Владимир Василенко подчеркнул, что сложившаяся ситуация будет решаться пошагово вместе с областным Министерством строительства и Департаментом градостроительства. По его мнению, сначала должно быть принято решение о том, кто будет делать ППТ. Также он обратил внимание на то, что средства, затраченные на подключение к инженерным сетям, будут компенсированы за счет субсидий из бюджета.«Такая практика есть по всем проблемным объектам. На начальном этапе мы должны понять кто понесет фактические затраты. Впоследствии они будут возмещены», - отметил Владимир Василенко.Кроме того, он поручил выверить всех участников долевого строительства по этому объекту. Эта работа должна быть проведена в течение 20 дней.Также Владимир Василенко подчеркнул, что городские власти окажут помощь в поиске застройщика, который завершит строительство проблемного объекта, сообщает пресс-служба администрации Самары.