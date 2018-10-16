Владимир Терентьев покинул пост руководителя Аппарата Администрации Самары

330

Заместитель Главы Самары – руководитель Аппарата Администрациипринял решение об оставлении занимаемой им должности в связи с переходом на другое место работы.До назначения нового руководителя обязанности будет исполнять его заместитель - руководитель Департамента общественных и внешних связейВладимир Терентьев руководил Аппаратом городской Администрации с декабря 2012 года, передает пресс-служба администрации Самары.