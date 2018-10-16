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Владимир Терентьев покинул пост руководителя Аппарата Администрации Самары

16 октября 2018 16:44
330
В связи с переходом на другое место работы.
Заместитель Главы Самары – руководитель Аппарата Администрации Владимир Терентьев принял решение об оставлении занимаемой им должности в связи с переходом на другое место работы.

До назначения нового руководителя обязанности будет исполнять его заместитель - руководитель Департамента общественных и внешних связей Сергей Самарцев.

Владимир Терентьев руководил Аппаратом городской Администрации с декабря 2012 года, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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