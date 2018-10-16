Владимир Терентьев покинул пост руководителя Аппарата Администрации Самары
16 октября 2018 16:44
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До назначения нового руководителя обязанности будет исполнять его заместитель - руководитель Департамента общественных и внешних связей Сергей Самарцев.
Владимир Терентьев руководил Аппаратом городской Администрации с декабря 2012 года, передает пресс-служба администрации Самары.
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