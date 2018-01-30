Владимир Шаманов: "Оборона была и будет непреложным приоритетом государственной стратегии"

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Рассказывая о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче по диверсификации оборонно-промышленного комплекса, Владимир Шаманов подчеркнул, что расширение выпуска гражданской продукции произойдет не в ущерб основному виду деятельности оборонных предприятий. Напомним, что объем гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями, должен составлять не менее 30% к 2025 году и 50% к 2030 году.Многие годы государство давало приоритет предприятиям ОПК, инвестируя серьезные средства в их развитие. "Это позволило нам только в Сирии испытать более 120 новых образцов техники и вооружений. В результате более 20 стран, в том числе и Турция, входящая в НАТО закупают, например, наши комплексы С-400", — рассказал Владимир Шаманов. Противоракетная оборона, по словам генерала, стала одним из способов сохранения собственного суверенитета. Такая же картина и с другими видами вооружений."Диверсификация будет происходить не за счет сокращения гособоронзаказа. Посещая многие предприятия, мы видим пустующие площади, которые были задействованы в Советском Союзе. Очень много еще предстоит сделать в сфере мобилизационной готовности экономики, в частности, по созданию запасов вооружений. Стоит задача в ближайшие 5-20 лет создать принципиально новые образцы оружия. К примеру, США начали гонку вооружений в космосе, Россия не может к этому спокойно относиться", — отметил генерал."Безработными вы точно не останетесь, и ваши дети будут обеспечены работой. Оборона была и будет непреложным приоритетом государственной стратегии", — подчеркнул Владимир Шаманов.Фото: Волга Ньюс