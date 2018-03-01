Владимир Путин выступил сегодня с посланием Федеральному собранию
1 марта 2018 16:25
129
Борьба с бедностью, демография, пенсионеры
Необходимо обеспечивать рост реальных доходов граждан, а за шесть лет снизить число бедных (сейчас их около 20 млн человек) как минимум вдвое.
Нужно обеспечить устойчивый рост населения России: ввести программу обновления детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах. Также планируется за 3 года создать более 270 тыс. мест в яслях, чтобы молодые мамы могли выходить на работу. На меры демографического развития Путин пообещал за 6 лет направить не менее 3,4 трлн рублей.
Заботу о старшем поколении Путин назвал «нашим нравственным долгом». Он призвал увеличивать размеры пенсий с тем, чтобы они росли быстрее уровня инфляции; сокращать разрыв между пенсией и зарплатой, которая была до выхода на пенсию. Новое правительство, по словам Путина, должно подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения. Кроме того, считает Путин, к концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет.
Здравоохранение
Нужно обеспечить доступность современной, качественной медицинской помощи. Объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. Говорилось необходимости обеспечения и восстановления пошаговой доступности здравоохранения. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек необходимы мобильные медицинские комплексы, для более крупных населенных пунктов — фельдшерско-акушерские пункты. При этом фельдшерские пункты, поликлиники и крупные медицинские центры «должны быть связаны в единый цифровой контур».
Отдельно было сказано о создании и реализации специальной общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. В ее рамках планируется модернизация онкоцентров, выстраивание и совершенствование системы ранней диагностики заболеваний.
Образование и культура
Путин говорил о том, что школа должна отвечать на вызовы времени и всем должны быть обеспечены равные возможности в образовании. Необходимо переходить к индивидуальным технологиям обучения. Также нужно поддерживать талантливых учителей и выстроить систему подготовки директоров школ. Путин заявил, что с нового учебного года будет запущен проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», на эту инициативу в текущем году выделяется 1 млрд рублей.
Также говорилось о планах создания центров опережающей профессиональной переподготовки для работающих людей.
Для культурного развития планируется запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов, которые должны стать центрами культурной жизни. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке.
Современная среда для жизни
В послании было сказано о «преображении» российских городов и поселков. Путин пообещал «развернуть масштабную программу пространственного развития России» и удвоить расходы на эти цели.
Также планируется удвоить расходы на строительство и обустройство дорог в России, на что будет направлено 11 трлн рублей из различных источников. Путин заявил о необходимости до минимума снизить смертность людей в ДТП.
Предполагается также расширить сеть региональных аэропортов.
Помимо этого Путин говорил о развитии сельских территорий, необходимости продолжения увеличения населения дальневосточных территорий, обеспечении укрепления интересов России в Арктике.
Автор послания также остановился и на том, что в будущем нужно улучшать экологическое благополучие, проводить рекультивацию свалок, повышать качество питьевой воды. Обещано открытие 24-х новых заповедников и национальных парков.
Технологии
По мнению Путина, Россия готова к технологическому прорыву, отставание в технологическом плане равносильно потере суверенитета. «Нам нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали нам идти вперед», — говорит Путин.
Президент заявил о необходимости создания нормативной базы для робототехники, искусственного интеллекта, блокчейна, применения беспилотного транспорта. Глава государства указывал на необходимость внедрения «интернета вещей», отмечал важность скорейшего перехода на цифровую энергетику. Также Путин отметил, что нужно скорее обеспечить всем быстрый доступ в интернет, «открыть всем возможности цифрового мира». Техническое развитие должно опираться на фундаментальную науку, считает Путин.
Экономика
В послании указывалось, что надо «сформировать новые налоговые условия, которые обеспечат пополнение бюджетов всех уровней, но не будут сдерживать экономический рост». Темпы роста экономики должны быть выше мировых.
Надо повышать доступность кредитов для бизнеса, снижать процентные ставки, наращивать конкурентоспособность экономики; увеличить производительность труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе; добиться, чтобы в базовых отраслях производительность труда росла темпами не ниже 5% в год. Также Путин указал на необходимость увеличения инвестиций, которые должны идти на техническое перевооружение, обновление промышленности.
Было сказано о развитии малого и среднего предпринимательства, улучшении делового климата, снижении доли государства в экономике. Путин указал, что индивидуальных предпринимателей и самозанятых нужно вообще освободить от налоговой отчетности, сделать уплату налога для них простой автоматической транзакцией.
Оборона
Отдельно Путин остановился на обороноспособности России. Подчеркнув, что «мы ни на кого не собираемся нападать», он значительную часть выступления посвятил новым российским военным разработкам. В частности, было заявлено о том, что началась активная фаза испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой «Сармат». Он придет на смену советскому комплексу «Воевода». Было рассказано о малогабаритной ядерной энергетической установке, которая устанавливается в небольшую крылатую ракету. Получается небольшая низколетящая ракета с ядерной боеголовкой.
Говорил Путин и о беспилотных подводных аппаратах, которые двигаются на огромной глубине с большой скоростью и способны переносить ядерные боеголовки.
Было рассказано о системе «Кинжал» — комплексе гиперзвукового оружия (ракета летит со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, и при этом маневрирует).
Говорилось даже о том, что на вооружение поступают лазерные комплексы, о деталях которых Путин рассказывать не стал.
Фото: Пресс-служба Кремля
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
1 марта 2018 16:25
Большая часть речи была посвящена обеспечению безопасности и демонстрации военной мощи нашей страны. Политика региона
129
1 марта 2018 13:40
Об этом он сообщил на заседании, где его назначили на пост. Политика региона
281
Выборы 2018
27 февраля 2018 18:28
Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России. Выборы 2018
85
21 февраля 2018 16:27
Виктор Кудряшов “Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача, чтобы все дизайн-проекты были согласованы с жителями. Чиновники не будут принимать... Выборы 2018
258
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
550
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
554
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
504
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1022
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
713
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
769
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2112
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1378
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
660
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3806
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2192
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2634
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2530
Мероприятия