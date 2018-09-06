Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий
6 сентября 2018 20:22
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В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Президент также внес в Госдуму проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее предоставление гражданам указанных социальных гарантий.
Одновременно Владимир Путин своим распоряжением назначил Татьяну Голикову официальным представителем Президента при рассмотрении парламентом данных законопроектов.
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