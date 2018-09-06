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Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий

6 сентября 2018 20:22
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Одновременно Владимир Путин своим распоряжением назначил Татьяну Голикову официальным представителем Президента при рассмотрении парламентом данных законопроектов.
В целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, глава государства направил в Государственную Думу поправки к проекту федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятому Государственной Думой в первом чтении 19 июля 2018 года, передает kremlin.ru.

В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Президент также внес в Госдуму проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее предоставление гражданам указанных социальных гарантий.

Одновременно Владимир Путин своим распоряжением назначил Татьяну Голикову официальным представителем Президента при рассмотрении парламентом данных законопроектов.

 
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Комментарии



Политика региона
6 сентября 2018  20:22
Одновременно Владимир Путин своим распоряжением назначил Татьяну Голикову официальным представителем Президента при рассмотрении парламентом данных законопроектов.
Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий
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