Владимир Путин в Самаре провел заседание наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив"
8 марта 2018 14:26
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В приветственном слове президент подчеркнул, что "Агентство стратегических инициатив" выполнило главную задачу - стало центром притяжения энергичных, деятельных людей по всей стране. Около полумиллиона человек в России участвовали в проектах АСИ за эти годы. Владимир Путин отметил особую роль, которую должно играть агентство в создании условий для быстрого внедрения инновационных технологий в производство, поддержке стартапов, разработке прорывных продуктов, в том числе в сфере цифровой экономики, содействии их выходу на глобальные рынки.
Глава государства отметил, что успешное развитие страны зависит от благоприятного делового климата в субъектах РФ. При этом он отметил, что в рамках национальной предпринимательской инициативы уже существенно обновлено законодательство, сняты многие избыточные барьеры.
«Особые усилия нужно сконцентрировать на поддержке социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей, - заявил Владимир Путин. - В том числе речь идет о создании комфортных условий для граждан с ограниченными возможностями по здоровью. С такими проектами выступают социально ориентированные некоммерческие организации, бизнес-структуры. Нужно снимать барьеры для их деятельности, распространять лучшие практики. И конечно, нужно дальше продвигать те инициативы, которые помогают создать в обществе особую атмосферу взаимопомощи, обеспечивают преемственность важнейших ценностей».
Перед АСИ также ставится задача продолжить работу по поддержке добровольчества. Президент призвал органы власти всех уровней формировать удобные и понятные условия для работы волонтеров. Кроме того, нужно развивать движение «Наставничество». «Считаю это одной из ключевых задач агентства. Мы понимаем, насколько это важно - из рук в руки, от сердца к сердцу передавать не только компетенцию, но и любовь к своему делу», - сказал Владимир Путин.
Дмитрий Азаров в ходе заседания отметил, что АСИ мотивирует субъекты РФ на достижение наилучших результатов, формирует лидерский потенциал регионов. Самарская область активно сотрудничает с агентством в качестве пилотной территории по поддержке высокотехнологичных компаний и стартапов.
Глава региона рассказал, что особое значение придается реализации социальных проектов, касающихся вопросов здоровьесбережения, оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, образовательной сферы. В частности, проект «Передышка», ставший финалистом конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития, нацелен на укрепление детско-родительских отношений и способствует сохранению ребенка-инвалида в семье.
Дмитрий Азаров заявил, что регион готов стать пилотным по внедрению проекта «Билет в будущее»: «У нас есть опыт проведения профориентации среди учащихся 6-11 классов. И по этому направлению есть серьезные достижения». По словам главы региона, результаты проделанной работы уже отразились на количестве школьников, поступивших в вузы.
Также он акцентировал внимание на том, что 65-е место, которое занимала Самарская область в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, не соответствует потенциалу региона: «Мы активно работаем по улучшению инвестиционного климата. Подписали соглашение с АСИ, есть первые результаты». Например, с 72% до 94% (а в отдельных случаях до 100%) за относительно короткий срок выросли показатели внедрения в региональную практику госуправления целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что агентство реализует проекты, которые полезны и интересны людям и направлены на повышение качества жизни россиян. Она подробно рассказала об инициативах по улучшению предпринимательской среды в России, поддержке малого и среднего бизнеса, технологических стартапов. Также в докладе речь шла о развитии волонтерства и добровольчества, наставничества, реабилитации инвалидов.
Говоря о планах, Светлана Чупшева сообщила, что в 2018 году стартует проект по ранней профориентации «Билет в будущее». Он будет реализован в три этапа. Сначала школьники с помощью интернет-тестирования определятся со своими профессиональными интересами, затем они смогут ближе познакомиться с профессиями в центрах компетенций. И на третьем этапе ребята будут получать гранты на приобретение практических навыков в учебных заведениях или в компаниях. Сейчас два региона объявили о своем желании стать пилотными площадками для реализации проекта - Самарская и Ульяновская области.
Также гендиректор АСИ отметила, что в нашей губернии реализуется ряд важных проектов. К примеру, в Самаре открыт уникальный многофункциональный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья: «Там предоставляется весь спектр государственных услуг. Центр очень удобен для инвалидов. Его главная задача - значительно сократить сроки получения нужных документов», сообщает пресс-служба облправительства.
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