Владимир Путин утвердил перенос выборов президента на 18 марта. Это день присоединения Крыма

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Перенести выборы можно в том случае, если второе воскресенье марта является рабочим днем. Ранее голосование переносилось на первое воскресенье, теперь — на третье. В 2018 году третье воскресенье выпадает на 18 марта, годовщину подписания договора о вхождении Крыма в состав России.Закон также разрешает избирателям, голосующим не по месту регистрации, воспользоваться избирательным правом без открепительного удостоверения. Для этого надо будет подать заявление в местный избирком. Заявление должно быть подано лично либо через портал госуслуг. Из-за этого законом также меняются формы протоколов избирательных комиссий.Другое изменение касается ситуации, когда в подписном листе за выдвижение кандидата не указан точный адрес поддержавшего это гражданина. Теперь адреса в листе «могут не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это не препятствует их однозначному восприятию с учетом фактических особенностей мест жительства этих граждан», говорится в пояснительной справке к закону.Кроме того, закон разрешает использовать средства видеонаблюдения и видеотрансляции в помещениях для голосования.Фото pixabay.com