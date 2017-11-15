Владимир Путин утвердил 24 показателя эффективности региональных органов власти

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В срок до 1 октября ежегодно главы регионов должны будут представлять в правительство РФ доклады о фактически достигнутых значениях по 24 показателям:Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы.Отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм обязательных платежей и оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг.Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ.Коэффициент доступности жилья.Коэффициент миграционного прироста (на 1О тыс. человек).Суммарный коэффициент рождаемости.Уровень преступности.Качество и доступность услуг ЖКХ.Динамика валового регионального продукта на душу населения.Объем инвестиций в основной капитал на душу населения.Интегральный индекс субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения.Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов.Отношение объема государственного долга субъекта РФ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета субъекта РФ.Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета субъекта РФ.Уровень безработицы.Оценка населением условий для самореализации, в том числе для самореализации детей.Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.Доля жителей субъекта РФ, столкнувшихся с проявлениями коррупции.Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ.Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти РФ.Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы.Владимир Путин также поручил правительству до 1 марта 2018 года подготовить проект указа президента об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.