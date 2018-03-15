Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
15 марта 2018 20:51
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В ходе обсуждения ситуации в Сирии участники совещания констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации вокруг Восточной Гуты, отметив продолжающийся выход гражданского населения и наметившиеся предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки.
На совещании также обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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