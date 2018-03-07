Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Азаровым
7 марта 2018 16:57
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Глава региона сообщил президенту о текущих задачах, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь, речь идёт о подготовке к Чемпионату мира по футболу. Дмитрий Азаров отметил, что он в ежедневном режиме контролирует весь ход подготовки.
«Отставание есть?» - поинтересовался Владимир Путин.
«Если говорить о главном объекте, стадионе, то декабре прошлого года был утверждён догоняющий план строительства, он исполняется в полном объёме, в апреле стадион будет введён в эксплуатацию. Сегодня есть полное взаимопонимание между региональными властями, федеральным заказчиком и подрядчиком. Что касается объектов региональной инфраструктуры, все они готовы», - ответил Дмитрий Азаров и добавил, что все вопросы, касающиеся подготовки к ЧМ-2018, находятся в зоне особого внимания региональных властей.
Глава региона также сообщил о текущей социально-экономической ситуации в Самарской области. Так, рост промышленного производства в прошлом году составил 1,6%. Во многом это связано со стабилизацией ситуации на АвтоВАЗе. Дмитрий Азаров выразил Владимиру Путину слова благодарности за поддержку крупнейшего автозавода страны.
Президент страны и руководитель области обсудили участие АО «РКЦ «Прогресс» в разработке ракеты-носителя тяжелого класса. Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решения, которые были приняты по загрузке аэрокосмического кластера региона. «Было много волнений, какому предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято, это РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации этой масштабной задачи», - сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона, говоря о ситуации в агропромышленном комплексе, заметил, что в прошлом году в Самарской области был собран рекордный урожай зерновых - 2,7 млн тонн. «Рекордный урожай стимулировал разработку в регионе новых подходов по хранению и переработке зерновых», - сказал Дмитрий Азаров. Он добавил, что сейчас в Самарской области готовятся корректировки региональной программы поддержки сельского хозяйства.
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Политика региона
7 марта 2018 20:08
Политика региона
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7 марта 2018 16:57
Глава региона сообщил президенту о текущих задачах, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь, речь идёт о подготовке к Чемпионату мира по футболу. ... Политика региона
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