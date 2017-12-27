Владимир Путин провел заседание Государственного совета страны

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В центре внимания были конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата. Отдельным блоком были рассмотрены результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса."Наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это как экономическая, так и политическая задача. С одной стороны, то и основа экономического роста и укрепление доходной базы регионов. С другой, именно это создаёт реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы, для реализации программ благоустройства", — сказал во вступительном словеГлава государства подчеркнул, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Так, на фоне общего сокращения в стране объема капиталовложений, в 21 регионе зафиксирован рост инвестиций в основной капитал.Ориентиры роста"В январе текущего года на основе наиболее успешного регионального опыта в области инвестиций утверждены 12 целевых моделей, своего рода инструкции по упрощению ведения бизнеса с чёткими, конкретными ориентирами по таким направлениям как землеотвод, получение разрешения на строительство, подключение к технологическим сетям и другие", — напомнил Президент.Среди приоритетных задач, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность регионов, обозначенных Владимиром Путиным, модернизация системы среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов; снижение давления на бизнес контрольно-надзорных и силовых структур на местах. Причем, как отмечает глава государства, страдают от этих действий именно те предприниматели, которые работают "в белую", в правовом поле, а выигрывают те, кто действуют полулегально. Глава государства подчеркнул, что необходимо избавиться от "серой зоны" в российской экономике, но не силой и репрессивными мерами, а создав условия для нормальной работы. Это зависит и от правительства, и от ситуации в регионах.Системная задачаПрезидент отметил, что в работе по улучшению делового климата должны принимать участия вся система госуправления: "Перед всеми — и федеральными, и региональными, и муниципальными структурами — стоит общая задача по привлечению инвестиций, созданию условий для открытия и эффективной работы предприятий, развитию регионов и повышению качества жизни людей". Впереди у государства, как отметил Владимир Путин, комплексные, масштабные задачи по развитию субъектов федерации, включая инфраструктуру. Именно такие цели обозначены в обновлённых Основах государственной политики регионального развития страны до 2025 года.Ещё один фактор инвестиционной привлекательности регионов — это их финансовая устойчивость. Инвесторы, бизнес доверяют тем регионам, которые способны выполнять свои обязательства, проводят ответственную, сбалансированную бюджетную политику, не допускают чрезмерной закредитованности."Прекрасно понимаю, в каком состоянии находились региональные финансы в предыдущие годы, причины этого состояния. Чтобы укрепить финансовое положение регионов, дать им дополнительные ресурсы для решения текущих и перспективных задач, мы запустили программу реструктуризации бюджетных кредитов", — сообщил Президент и пояснил, что регионы-участники программы обязуются сократить коммерческую долговую нагрузку, дефицит своих бюджетов.В ходе заседания Госсовета Владимир Путин поддержал ряд региональных инициатив. В частности, снятие административной нагрузки на бизнес, повышение самостоятельности бюджетов субъектов страны, формирование электронного документооборота при выдаче разрешительной документации.Курс на опережение"Тема инвестиционной привлекательности регионов крайне актуальная всех субъектов РФ, для жителей страны в целом", — прокомментировал по итогам Госсоветаи добавил, что на инвестиционную привлекательность регионов оказывают влияние множество факторов: климатические условия, социально-экономическое развитие, транспортная инфраструктура.Глава региона подчеркнул, что создание благоприятных инвестиционных условий важнейшая задача для Самарской области. Сейчас регион, согласно данным представленным на Госсовете, не входит в группу лидеров по инвестиционной привлекательности, а по некоторым показателям серьезно отстает. В частности, речь идет о внедрении целевых моделей упрощения ведения бизнеса Агентства стратегических инициатив (АСИ).На сегодняшний день по этому направлению Самарская область находится на 81 месте среди 85 субъектов РФ."Нам эту ситуацию необходимо исправлять. Поручения, которые дал президент страны Владимир Владимирович Путин будут способствовать тому, чтобы регион внедрял самые современные модели создания благоприятных инвестиционных условий, лучшую практику администрирования", — отметил Дмитрий Азаров.Стоит отметить, что в конце ноября в Самаре Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой, в ходе которой были проработаны возможности улучшения инвестиционной привлекательности Самарской области, создания комфортных условий для малого и среднего бизнеса.Руководитель области выразил уверенность, что в Самарская область будет двигаться вперед опережающими темпами, учитывая те усилия которые были предприняты в последнее время. Это и сокращение сроков выдачи документов на строительство, упрощение процедуры по вводу в эксплуатацию зданий и многое другое. Так, к примеру, по инициативе главы региона, с декабря выдачу разрешений на строительство осуществляют МФЦ.Кроме того, в губерния намерена участвовать в программе реструктуризации бюджетных кредитов, о которой также говорилось в рамках Госсовета. Соответствующая работа началась сразу же после назначения Дмитрия Азарова на пост главы региона. Важная задача, которую обозначил Президент — по возможности избавляться от коммерческих кредитов, по которым ставка оказывается значительно выше той, что предлагает государство. Для Самарской области, которая только на обслуживание задолженности вынуждена тратить более 4,5 млрд в год, это предложение также актуально.В ходе заседания Президент обратил внимание на необходимость модернизации системы среднего профессионального образования как залога эффективной экономики. Дмитрий Азаров подчеркнул, что на региональном уровне будет уделяться самое пристальное внимание колледжам и техникумам, будут создаваться условия, чтобы молодые люди с удовольствием шли в техникумы и осваивали востребованные профессии, обеспечивающий высокий уровень заработка."Надеюсь, что мы из зоны отстающих регионов достаточно быстро переместимся в зону устойчивых середнячков и, конечно, будем стремиться в зону лидеров", — подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона добавил, что в Самарской области есть все для того, чтобы стать лидерами по привлечению инвестиций: развития экономика, промышленные предприятия, мощнейший образовательный кластер, высококлассные специалисты."Мы провели жесткую ревизию ранее принятых решений, понимаем, где и почему отстаем, и уже можем принимать правильные шаги, развивать предпринимательство, создавать благоприятные условия для ведения открытого, цивилизованного, честного бизнеса", - резюмировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.Фото: kremlin.ru