Владимир Путин принял участие в VII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Ульяновске
10 октября 2018 19:35
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Гостями форума стали более трёх тысяч человек из России и других стран, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти, лидеры мирового спорта, представители олимпийского движения и международных спортивных организаций.
Ранее глава государства направил участникам, организаторам и гостям форума приветственную телеграмму.
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Выступление на пленарном заседании «Физическая культура и спорт: новые задачи развития» VII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
В.Путин: Уважаемые гости! Друзья! Дамы и господа!
Очень рад приветствовать всех участников и гостей форума «Россия – спортивная держава». В этом году он посвящён перспективным вопросам развития физической культуры и спорта, и важно, что формировать заделы на будущее, вырабатывать новые задачи, походы представители разных стран хотят вместе.
Профессиональный диалог атлетов, общественных деятелей, специалистов в сфере спорта подчёркивает единство мировой спортивной семьи и позволит выстроить самые эффективные модели развития отрасли, выработать наиболее действенные формы её поддержки со стороны государства, бизнеса, всех заинтересованных партнёров.
В России вопросы физической культуры и спорта входят в число безусловных приоритетов. Мы продвигаем в обществе, среди граждан всех поколений, особенно среди молодёжи, ценности здорового и активного образа жизни. Спорт прямо определяет продолжительность и качество жизни, открывает широкие возможности для личной и профессиональной самореализации человека.
Задача федеральных, региональных, муниципальных властей – создать все условия для развития массового спорта, обеспечить доступность спортивных сооружений, адаптировать, сделать удобной для занятий спортом инфраструктуру больших и малых городов, сельских поселений.
Важно эффективнее задействовать потенциал государственно-частного партнёрства, причём как при возведении объектов спорта, так и в ходе их дальнейшей эксплуатации.
Сейчас только губернатор рассказывал о некоторых объектах здесь, в Ульяновске. То есть, чтобы инвестор не только вкладывал средства в строительство спорткомплекса или арены, но и участвовал в их дальнейшем развитии.
Хороший пример здесь – проекты, намеченные в этом году на Алтае, в Татарстане, а также запланированный Ледовый дворец в Бурятии, способный дать импульс развитию инфраструктуры всей республики.
На развитие культуры здорового образа жизни направлена и сеть физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы, обучения и, конечно, безусловно, возрождённый комплекс ГТО, который, в том числе решает задачи на стыке массового спорта и подготовки спортивного резерва.
Дорога от значка ГТО до олимпийской медали, конечно, сложная дорога, но прямая. Главное, чтобы образовательные организации спортивной направленности вне зависимости от их ведомственной принадлежности, работали чётко, слаженно и по единым методикам.
Особое место в развитии, продвижении спорта, конечно, занимают крупные соревнования. Отмечу, что по итогам Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу число занимающихся в спортклубах, секциях резко увеличилось. Можно сказать, в разы увеличилось.
Мы, безусловно, на это и рассчитывали, когда боролись за проведение этих мероприятий и организовывали эту крупные спортивные события. Надеюсь, что эта тенденция продолжится и в предстоящем году, когда Россия примет Всемирную зимнюю универсиаду и чемпионат мира по боксу, а также в случае проведения в 2022 году чемпионата мира по волейболу, молодёжного и основного чемпионатов мира по хоккею в 2023 году.
Специальный спортивный турнир мы намерены предложить и нашим партнёрам по БРИКС и ЕАЭС. В целом заинтересованы, чтобы лучшие атлеты планеты чаще встречались, соревновались и дружили друг с другом, чтобы развивались спортивные обмены.
Выдающиеся спортсмены – это важный, очень значимый пример для подрастающих поколений. И не важно, продолжают они состязаться или уже завершили свою карьеру. Это люди, символизирующие собой настоящий спортивный дух, характер, единство спорта. Они, безусловно, заслужили всемерную поддержку.
Здесь хочу отметить Фонд поддержки олимпийцев России. Уже 13 лет он реализует программы для призёров и победителей Олимпиад, вместе с ведущими вузами помогает им получить второе образование. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность членам Фонда и желаю дальнейших успехов в их благородной деятельности.
Поддержка прославленных ветеранов и воспитание достойной смены, содействие массовому спорту и задачи создания доступной инфраструктуры обязательно должны найти отражение в разрабатываемой у нас в России Стратегии развития физкультуры и спорта на период 2021–2030 годы. Правительству необходимо утвердить её не позднее 2020 года.
Особое место следует уделить укреплению международного взаимодействия. Россия всегда была и остаётся нацеленной на самое широкое и конструктивное сотрудничество со всеми спортивными организациями мира. Последовательно выполняет свои обязательства, в том числе в области борьбы с допингом.
Это чувствительная тема, не могу ее обойти. Мы твёрдо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте. Для этого разработали и реализуем специальный национальный план. Считаем это принципиальным как для России, так и для всего мира.
Да, конечно, мы видели сбои в нашей системе антидопинга, но хочу отметить, что это не является исключительно нашими, внутренними проблемами. Они выявили факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы.
Мы солидарны с партнёрами, которые говорят о необходимости изменений в этой сфере. И убеждены, что такую работу надо вести на площадке ЮНЕСКО в рамках соответствующей Международной конвенции, а также при ощутимо более весомой роли главных, ключевых участников олимпийского движения: самого Международного олимпийского комитета, международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов.
Все мы, безусловно, нуждаемся в формировании единых правил – прозрачных, справедливых, равных для всех атлетов. Это в интересах мирового спорта и его завтрашнего дня.
Только на основе Олимпийской хартии и международных правовых актов, с учётом мнения международных спортивных федераций и уважения национальных законодательств можно обеспечить бережное отношение к спорту, его великой гуманистической миссии – для сегодняшних и будущих поколений.
Позвольте пожелать вам успешной работы и всего самого доброго. Благодарю вас за внимание.
Фото: kremlin.ru
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