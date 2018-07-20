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Владимир Путин предложил учредить памятную медаль в честь ЧМ-2018

20 июля 2018 19:32
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Президент отметил, что сборная России показала «добротную, бескомпромиссную» игру и поблагодарил главного тренера команды Станислава Черчесова. По его словам, футболисты поразили всех стойкостью, упорством и качеством игры.
Президент России Владимир Путин предложил создать памятную награду в честь ЧМ-2018, сообщается на сайте Кремля, передает РБК.

«Считаю целесообразным учредить памятную медаль чемпионата мира ФИФА в России и обязательно поощрить тех, кто внес значимый вклад в реализацию этого масштабного проекта», — заявил он на совместном заседание совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Президент отметил, что сборная России показала «добротную, бескомпромиссную» игру и поблагодарил главного тренера команды Станислава Черчесова. По его словам, футболисты поразили всех стойкостью, упорством и качеством игры.

Путин добавил, что следующими крупными футбольными соревнованиями с участием России будут Лига наций УЕФА и Евро-2020. «К этим играм надо готовиться так же, как и к чемпионату мира, и не только футболистам и тренерам. Напомню: ряд матчей Лиги наций и Евро пройдут в России», — сказал он.

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Российским футболистам впервые в истории удалось дойти до четвертьфинала мундиаля.


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Комментарии



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Президент отметил, что сборная России показала «добротную, бескомпромиссную» игру и поблагодарил главного тренера команды Станислава Черчесова. По его словам, футболисты поразили всех стойкостью, упорством и качеством игры.
Владимир Путин предложил учредить памятную медаль в честь ЧМ-2018
Президент отметил, что сборная России показала «добротную, бескомпромиссную» игру и поблагодарил главного тренера команды Станислава Черчесова. По его... Политика региона
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