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Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Путин поручил включить мост в Климовке в маршрут "Европа – Западный Китай"

13 марта 2018 17:59
127
Если мост будет включен в маршрут Европа – Западный Китай, то реализация проекта получит существенную поддержку на уровне федерального бюджета, так как это часть транснационального инфраструктурного проекта.
Как стало известно от врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на прошедшем сегодня заседании губернской думы, президент РФ Владимир Путин поручил включить проект строительства моста через Волгу в селе Климовка в маршрут Европа – Западный Китай, передает samarskie-voditeli.ru.

Теперь власти Самарской области вместе с Росавтодором работают совместно по проекту строительства данного моста.

Как отметил Дмитрий Азаров, об этом проекте уже давно идут разговоры, но финансового обоснования его реализации не было. Сейчас же власти ведут корректировку проекта и обсуждают вопрос включения моста в транснациональный проект.

Ранее власти планировали построить мост на основе государственно-частного партнерства. Сроки строительства оценивались примерно в 5 лет. Протяженность самого моста составляет 3,8 километров, кроме того, необходимо будет построить 142 километра автодороги.

Если мост будет включен в маршрут Европа – Западный Китай, то реализация проекта получит существенную поддержку на уровне федерального бюджета, так как это часть транснационального инфраструктурного проекта.

Российская часть проекта будет начинаться в Санкт-Петербурге, пройдет через Москву, Казань, Башкортостан и Оренбург в направлении Казахстана. Участок трассы на территории Казахстана уже готов. 
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Комментарии



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13 марта 2018  17:59
Если мост будет включен в маршрут Европа – Западный Китай, то реализация проекта получит существенную поддержку на уровне федерального бюджета, так как это часть транснационального инфраструктурного проекта.
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