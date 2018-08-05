Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков
5 августа 2018 00:10
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В то же время за родителями закреплено право выбрать язык, который будет учить ребёнок в качестве родного.
По задумке авторов закона, он обеспечит возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка.
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