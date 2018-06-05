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Владимир Путин подписал закон о создании в России должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг

5 июня 2018 14:33
Согласно тексту документа, финансовый омбудсмен будет защищать права граждан в сфере кредитования и на страховом рынке.
Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, информирует РБК. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 24 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая.

Согласно тексту документа, финансовый омбудсмен будет защищать права граждан в сфере кредитования и на страховом рынке. Закон также подразумевает создание на безвозмездной для граждан основе системы урегулирования споров до суда с финансовыми организациями, когда стороны в лице потребителя и компании не смогли урегулировать его сами.

Закон наделяет финансового омбудсмена ​независимостью от федеральных и региональных органов власти, Центробанка или иных организаций. Назначать его будет совет директоров ЦБ сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо не сможет занимать должность финансового уполномоченного более трех сроков подряд.

Для осуществления деятельности финансового уполномоченного ЦБ создаст специальный фонд, источником которого станут имущественные взносы регулятора​, взносы финансовых организаций, плата за рассмотрение финансовым омбудсменом обращений третьих лиц.

Предусматривается поэтапное вступление закона в силу. Через 90 дней со дня официального опубликования финансовый омбудсмен будет работать со страховыми организациями. С 1 января 2020 года — с микрофинансовыми организациями, а еще через год — с кредитными организациями, негосударственными пенсионными фондами, потребительскими кооперативами и ломбардами.


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Комментарии



Политика региона
5 июня 2018  14:33
Согласно тексту документа, финансовый омбудсмен будет защищать права граждан в сфере кредитования и на страховом рынке.
Владимир Путин подписал закон о создании в России должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг
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