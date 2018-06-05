Владимир Путин подписал закон о создании в России должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг
5 июня 2018 14:33
Закон был принят Госдумой 24 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая.
Согласно тексту документа, финансовый омбудсмен будет защищать права граждан в сфере кредитования и на страховом рынке. Закон также подразумевает создание на безвозмездной для граждан основе системы урегулирования споров до суда с финансовыми организациями, когда стороны в лице потребителя и компании не смогли урегулировать его сами.
Закон наделяет финансового омбудсмена независимостью от федеральных и региональных органов власти, Центробанка или иных организаций. Назначать его будет совет директоров ЦБ сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо не сможет занимать должность финансового уполномоченного более трех сроков подряд.
Для осуществления деятельности финансового уполномоченного ЦБ создаст специальный фонд, источником которого станут имущественные взносы регулятора, взносы финансовых организаций, плата за рассмотрение финансовым омбудсменом обращений третьих лиц.
Предусматривается поэтапное вступление закона в силу. Через 90 дней со дня официального опубликования финансовый омбудсмен будет работать со страховыми организациями. С 1 января 2020 года — с микрофинансовыми организациями, а еще через год — с кредитными организациями, негосударственными пенсионными фондами, потребительскими кооперативами и ломбардами.
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