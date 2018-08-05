Владимир Путин подписал закон о правилах сноса самовольных строений

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Согласно документу, самостроем считается тот объект, в начале строительства которого нарушили установленные требования или который расположен на участке, не допускающем строительства.Самовольной не будет считаться постройка, если собственник объекта не знал и не мог знать о действии ограничений на использование земли и получал все нужные разрешения.