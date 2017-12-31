Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм"
31 декабря 2017 22:07
127
За ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Если преступление совершают для дестабилизации работы органов власти, то наказание составляет от шести до восьми лет лишения свободы.
Если звонок повлек смерть человека или другие тяжкие последствия, правонарушитель получит от восьми до десяти лет лишения свободы.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
31 декабря 2017 22:33
Как поясняют разработчики закона, действующая в настоящее время ответственность не в полной мере решает задачи по пресечению правонарушений. Политика региона
128
31 декабря 2017 22:07
За ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры правонарушителю грозит от трех до пяти... Политика региона
120
29 декабря 2017 23:44
По оценкам депутатов Госдумы, списать могут до 150 млрд рублей. Политика региона
808
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2040
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1424
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1361
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5974
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2204
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9140
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2789
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10900
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3183
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2868
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1769
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2155
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2051
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1716
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3350
Мероприятия