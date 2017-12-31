Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм"

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За ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.Если преступление совершают для дестабилизации работы органов власти, то наказание составляет от шести до восьми лет лишения свободы.Если звонок повлек смерть человека или другие тяжкие последствия, правонарушитель получит от восьми до десяти лет лишения свободы.