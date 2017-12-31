Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как поясняют разработчики закона, действующая в настоящее время ответственность не в полной мере решает задачи по пресечению правонарушений.
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
За ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свобод
Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм"
Их планируется в дальнейшем предоставлять в аренду любым теплоснабжающим организациям Самарской области.
«Т Плюс Самара» закупило две мобильные котельные
Здание проверили со служебными собаками.
Неизвестный сообщил по телефону о заминировании аэропорта Курумоч
Так работники ТТУ поздравили горожан с наступающим Новым годом.
Сегодня самарцев возили троллейбусы со Снегурочками за рулем
Покупатели в очереди захлопали.
Чудеса под Новый Год: В Петрозаводске покупатель в магазине подарил пожилой женщине торт
В новогоднем поздравлении Путин рассказал о сплоченности и дружбе.
Первыми новогоднее поздравление президента услышали жители Дальнего Востока
Дмитрий Азаров последний день уходящего года начал с посещения стадиона "Самара Арена"
Дмитрий Азаров последний день уходящего года начал с посещения стадиона "Самара Арена"
сегодня  Понедельник, 1 января, 00:12
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/12:
USD 57.6
-0.03
EUR 68.87
0.08
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм"

31 декабря 2017 22:07
127
За ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свобод
Как сообщат тлеканал РИА Новости, Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм". Документ опубликован на интернет-портале нормативно-правовой информации.

За ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Если преступление совершают для дестабилизации работы органов власти, то наказание составляет от шести до восьми лет лишения свободы.

Если звонок повлек смерть человека или другие тяжкие последствия, правонарушитель получит от восьми до десяти лет лишения свободы. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
31 декабря 2017  22:33
Как поясняют разработчики закона, действующая в настоящее время ответственность не в полной мере решает задачи по пресечению правонарушений.
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
Как поясняют разработчики закона, действующая в настоящее время ответственность не в полной мере решает задачи по пресечению правонарушений.   Политика региона
128
31 декабря 2017  22:07
За ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свобод
Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм"
За ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры правонарушителю грозит от трех до пяти... Политика региона
120
29 декабря 2017  23:44
По оценкам депутатов Госдумы, списать могут до 150 млрд рублей.
Владимир Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для россиян
По оценкам депутатов Госдумы, списать могут до 150 млрд рублей.  Политика региона
808
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2040
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1424
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1361
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5974
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2204
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9140
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2789
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10900
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3183
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2868
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1769
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2155
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2051
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1716
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3350
Весь список

Мероприятия
Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда