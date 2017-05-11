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Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Путин подписал указ, исключающий анонимность в интернете

11 мая 2017 17:17
169
В документе указано, что одними из основных принципов являются обеспечение свободы выбора в получении данных и соблюдение прав граждан на доступ к информации и ее сохранение.
Как сообщает РБК, президент Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества до 2030 года, которая исключит анонимность в интернете. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В стратегии указывается, что для развития интернета и коммуникационной инфраструктуры в России необходимо создать «такие механизмы партнерства», чтобы они выработали «систему доверия», которая исключит анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность «правонарушителей в интернете». Согласно документу, система доверия также должна обеспечивать конфиденциальность и личную безопасность пользователей.

Кроме того, в документе сказано, что государство должно отстаивать право на проведение в Сети своей экономической, политической, информационной и технологической политики.

Путин подписал стратегию развития информационного общества в среду, 10 мая. Данный документ определяет политику России в период с 2017 года по 2030 год. Как отмечается в стратегии, приоритетом во время пользования информационными и коммуникационными технологиями являются «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и соблюдение норм поведения.

Также цель стратегии — формирование «национальной цифровой экономики» и «обеспечение национальных интересов». В документе указано, что одними из основных принципов являются обеспечение свободы выбора в получении данных и соблюдение прав граждан на доступ к информации и ее сохранение.


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Комментарии



Политика региона
11 мая 2017  17:17
В документе указано, что одними из основных принципов являются обеспечение свободы выбора в получении данных и соблюдение прав граждан на доступ к информации и ее сохранение.
Владимир Путин подписал указ, исключающий анонимность в интернете
В документе указано, что одними из основных принципов являются обеспечение свободы выбора в получении данных и соблюдение прав граждан на доступ к информации и... Политика региона
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10 мая 2017  19:11
Основными принципами подписанного Путиным указа являются «обеспечение прав граждан на доступ к информации», «обеспечение свободы выбора» при получении данных, а также «сохранение традиционных и привычных (в отличие от цифровых)» для россиян «форм получения товаров и услуг».
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