Владимир Путин подписал указ, исключающий анонимность в интернете
11 мая 2017 17:17
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В стратегии указывается, что для развития интернета и коммуникационной инфраструктуры в России необходимо создать «такие механизмы партнерства», чтобы они выработали «систему доверия», которая исключит анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность «правонарушителей в интернете». Согласно документу, система доверия также должна обеспечивать конфиденциальность и личную безопасность пользователей.
Кроме того, в документе сказано, что государство должно отстаивать право на проведение в Сети своей экономической, политической, информационной и технологической политики.
Путин подписал стратегию развития информационного общества в среду, 10 мая. Данный документ определяет политику России в период с 2017 года по 2030 год. Как отмечается в стратегии, приоритетом во время пользования информационными и коммуникационными технологиями являются «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и соблюдение норм поведения.
Также цель стратегии — формирование «национальной цифровой экономики» и «обеспечение национальных интересов». В документе указано, что одними из основных принципов являются обеспечение свободы выбора в получении данных и соблюдение прав граждан на доступ к информации и ее сохранение.
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