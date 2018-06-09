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Владимир Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню

9 июня 2018 22:58
Председателю КНР продемонстрировали эскиз и спил дерева, из которого она выполнена.
Как передает РБК, президент России Владимир Путин во время визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Обмен подарками состоялся 8 июня. Си Цзиньпину продемонстрировали эскиз бани и спил дерева, из которого она выполнена.

«Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят», — рассказал Песков, отметив, что сруб сделан из 200-летнего кедра с Алтая.

В 2016 году Путин привез китайскому лидеру ящик мороженого. Российский президент объяснял, что сделал это потому, что его коллега упоминал, что любит российское мороженое.

Официальный визит Путина в Китай начался 8 июня. Российский президент провел переговоры с китайским коллегой. В портовом городе Тяньцзин он вместе с председателем КНР приготовил национальные китайские блюда и попробовал их. Там же лидеры двух стран посмотрели матч между юношескими хоккейными командами России и Китая.

9 и 10 июня Путин примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.


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