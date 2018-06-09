Владимир Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню
9 июня 2018 22:58
«Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят», — рассказал Песков, отметив, что сруб сделан из 200-летнего кедра с Алтая.
В 2016 году Путин привез китайскому лидеру ящик мороженого. Российский президент объяснял, что сделал это потому, что его коллега упоминал, что любит российское мороженое.
Официальный визит Путина в Китай начался 8 июня. Российский президент провел переговоры с китайским коллегой. В портовом городе Тяньцзин он вместе с председателем КНР приготовил национальные китайские блюда и попробовал их. Там же лидеры двух стран посмотрели матч между юношескими хоккейными командами России и Китая.
9 и 10 июня Путин примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.
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