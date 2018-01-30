Владимир Гутенев встретился с представителями оборонных предприятий Самары

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"Политика санкций продолжается, и по мере достижения нами новых успехов это давление будет нарастать. Поэтому сейчас важно сформировать механизмы финансового обеспечения функционирования оборонно-промышленного комплекса. Но еще более важно выработать конкретные меры по реализации решений президента, о которых он говорил во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения 25 января. Они касаются диверсификации ОПК", — сказал Владимир Гутенев.Предприятия, кооперированные с ОПК, а также структуры и страны, потребляющие продукцию российской "оборонки", будут находиться под серьезным давлением США и Европы, отметил Гутенев. В связи с этим возможны определенные коррективы в области в области военно-технического сотрудничества. Госдеп США оценил уже нанесенный санкциями ущерб в 2-2,5 $ млрд."Вряд ли мы можем рассчитывать на рост экспорта вооружений. Скорее, речь идет о сохранении его на уровне 15 $ млрд в год", — подчеркнул Владимир Гутенев. Также необходимо учитывать тот факт, что пик гособоронзаказа будет пройден в ближайшие годы.Объем гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями, должен составлять не менее 30% к 2025 году и 50% к 2030 году. Это серьезная задача, поэтому президент предложил депутатам Госдумы в весеннюю сессию внести и принять все законы, которые будут способствовать диверсификации ОПК.В связи с этим Владимир Гутенев обратился к руководителям предприятий, юридических служб: "Наша задача — в ближайшее время дать предложения по совершенствованию очень широкого круга законов. Это касается и подготовки кадров, и имущественных вопросов, и межотраслевых отношений, и многих других. Эта задача перед нами открывает широкое окно возможностей".Выполнение задач по диверсификации ОПК позволит сохранить рабочие места на оборонных предприятиях после прохождения пика гособоронзаказа и расширения санкций.Фото: Пресс-служба СМР