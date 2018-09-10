Вице-спикер гордумы Самары Игорь Рязанов написал заявление о сложении депутатских полномочий

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"А вот и первая реакция на мое избрание: вице-спикер гордумы Самары Игорь Рязанов, активно защищавший недобросовестных застройщиков от жителей, как доверенное лицо Фурсова, не стал дожидаться неприятного развития событий и сам написал заявление о сложении депутатских полномочий. Первый пошёл!На сайте гордумы Игорь Рязанов ещё значится. Заявление об уходе написано им с завтрашнего дня. Никогда не забуду, как в борьбе против точечной застройки на Солнечной,51 этот «депутат» открыто выступал против жителей. Хотя мы все равно тогда победили и через суд запретили стройку", - пишет Александр Хинштейн в Твиттере.Кандидат от «Единой России» Александр Хинштейн победил на дополнительных выборах в Госдуму по 158-му одномандатному округу.Фото: Твиттер