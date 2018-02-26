Вице-премьер считает, что санкции, введенные западными странами против России, останутся навсегда
26 февраля 2018 14:28
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«Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут, только в случае если мы снова станем слабыми», — сказал Рогозин.
По мнению вице-премьера, в настоящее время эти ограничения предоставляют России шанс «проявить лучшие черты <...> национального характера». Отвечая на вопрос, мешают ли они поставкам продукции российского военно-промышленного комплекса (ВПК) за рубеж, Рогозин отметил, что специально для этого был создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, задача которого заключается в том, чтобы не допустить срыва сроков поставок внутренним и внешним заказчикам.
Говоря об объемах экспорта российских вооружений, вице-премьер заявил, что этот портфель находится на уровне $50 млрд. А также заверил, что на протяжении последних пяти лет объем экспорта отечественной оборонной продукции «постоянно растет».
«Принимая во внимание неприкрытое хамство и беспрецедентное давление, выкручивание рук эмиссарами Вашингтона нашим партнерам по ВТС (военно-техническому сотрудничеству. — РБК), работу наших парней, отвечающих за это направление, можно считать более чем достойной», — добавил Рогозин.
Отношения России с Западом ухудшились после присоединения к ней Крыма и начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. США и ряд европейских стран обвинили Россию в аннексии полуострова и вмешательстве в дела другого государства. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали и заверяли, что полуостров присоединен по итогам референдума, на котором большинство жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав России, а в ситуацию на юго-востоке она не вмешивается. На основании этих обвинений против России и были введены санкции.
Второй виток ухудшения отношений и новых санкций начался после президентских выборов в США в 2016 году, по итогам которых президентом стал республиканец Дональд Трамп. Американские власти заподозрили команду избранного главы государства в связях с Россией, а Москву в попытках вмешательства в избирательные процессы и в ведении специальной кампании в соцсетях с целью «принизить роль Хиллари Клинтон и помочь избранию президентом США Дональда Трампа». 16 января американские прокуроры предъявили официальные обвинения 13 российским гражданам и трем организациям в том, что они вмешивались в политические процессы в США во время выборов. Санкции в связи с этим пока не введены, однако в Вашингтоне обещают, что новые ограничения последуют.
В Кремле данные США о вмешательстве в выборы назвали несправедливыми и лишенными основания. Глава МИД России Сергей Лавров счел предъявленные американским Минюстом обвинения «трепотней». «Публиковать можно все что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления», — сказал он.
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