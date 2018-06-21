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Вице-премьер Силуанов заявил, что пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7%

21 июня 2018 18:07
158
В числе поручений правительству — обеспечение роста реальных доходов граждан, а также роста пенсий выше уровня инфляции.​
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7%. Об этом он сообщил на заседании Государственной думы, передает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

«Наша задача — в следующем году увеличить [ежемесячную] пенсию в среднем на тысячу рублей. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях», — сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов.

Министр финансов также напомнил, что прежде пенсии индексировались на уровень инфляции прошлого года.

По его словам, по итогам 2018 года инфляция в России ожидается на уровне около 3%, поэтому в следующем году правительство выполнит указ президента о росте пенсий в реальном выражении. Силуанов отметил, что необходимые ресурсы и меры будут прописаны в законе о Пенсионном фонде и сопряженном с ним законе о федеральном бюджете.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В числе поручений правительству — обеспечение роста реальных доходов граждан, а также роста пенсий выше уровня инфляции.​

Ранее в июне правительство представило проект пенсионной реформы, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста. К 2034 году женщины станут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Сейчас пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60.

Документ был внесен в Госдуму 16 июня. Все фракции нижней палаты парламента, кроме «Единой России», пообещали проголосовать против повышения пенсионного возраста. С критикой проекта также выступили профсоюзы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 20 июня провел совещание, посвященное проведению пенсионной реформы. Как ранее рассказали РБК два участника встречи, главе кабмина будет предложено прописать гарантии сохранения работы для людей старше 50 лет.



Фото: ТАСС


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Комментарии



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Вице-премьер Силуанов заявил, что пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7%
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