Вице-премьер Италии рассказал о планах по снятию санкций против России
16 июля 2018 15:19
90
По его словам, санкции никому не приносят пользу, в том числе экономике Италии. Он уточнил, что к концу текущего года итальянские власти планируют провести ряд мероприятий, направленных на снятие ограничений в отношении России.
Сальвини отметил, что Москва и Рим уже вернулись к хорошим отношениям в разных сферах, включая торговлю и промышленность. «Россия должна сидеть за столом переговоров с ведущими странами мира», — считает министр.
9 июля Сальвини в преддверии поездки в Москву заявил, что его визит сможет укрепить связь c Россией. Желание наладить отношения, как уточнил вице-премьер, продиктовано исключительно уважением к Владимиру Путину и России, а не корыстными соображениями. «Италии пригодились бы десятки таких же людей (как Путин. — РБК), которые действуют во благо своих граждан», — цитирует слова главы МВД Италии Finacial Times.
Издание напомнило, что в прошлом году партия «Лига Севера», лидером которой является Сальвини, подписала соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия». В мае итальянский премьер Джузеппе Конте дал обещание бороться за отмену санкций.
В начале июля Европейский совет принял решение о продлении секторальных санкций против России, срок действия которых истекал 31 июля 2018 года, вплоть до 31 января 2019 года. Спустя несколько дней президент России Владимир Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших санкции в отношении России.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Киев не признал это решение и считает полуостров «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что считает вхождение Крыма в состав России легитимным.
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 июля 2018 15:36
Отвечая на вопрос о том, что ляжет в основу программы, Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас в регионе проходит большая работа по формированию стратегии... Политика региона
88
16 июля 2018 15:19
Сальвини отметил, что Москва и Рим уже вернулись к хорошим отношениям в разных сферах, включая торговлю и промышленность. Политика региона
88
16 июля 2018 14:57Путин на полчаса опоздал на встречу с Трампом в Хельсинки
Позднее корреспондент РБК передал, что Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки также с получасовым опозданием. Политика региона
98
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
136
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
137
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
702
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
328
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
395
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
576
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2109
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2554
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1066
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1001
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
973
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2687
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1746
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2915
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
290
Мероприятия