Вице-премьер Италии пообещал добиваться отмены антироссийских санкций

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По словам политика, у него создалось впечатление, будто руководство ЕС хочет и дальше идти по пути санкций и автоматически продлевать их.— Это меня абсолютно не устраивает, — приводит Reuters слова Сальвини.Ранее вице-премьер Италии заявлял, что санкции в отношении России не имеют никакого смысла.