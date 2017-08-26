Виталий Мутко: "Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок"

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Сразу по прибытию Мутко осмотрел реконструируемый аэродромный комплекс международного аэропорта Курумоч. В настоящий момент здесь завершается строительство второй взлетно-посадочной полосы, трех аварийно-спасательных станций, ведутся работы по реконструкции перронов. Сейчас работы на объекте выполнены на 95%. Планируется, что реконструкция аэродрома завершится к марту 2018 года, а новая взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию уже в декабре этого года.Далее Мутко посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена». Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «ПСО «Казань» на объекте завершен монтаж купола, начались работы по благоустройству прилегающейтерритории, строительству транспортной инфраструктуры.Затем Мутко осмотрел вторую очередь набережной от Чкаловского спуска до бассейна ЦСКА. Вице-премьер и губернатор Самарской области обсудили возможности использования водного транспорта во время ЧМ-2018.Экскурсия по набережной завершилась посещением выставки, посвященной продвижению областного центра как города-организатора Чемпионата мира по футболу.Вице-премьеру представили и туристический потенциал Самары. В целом он высоко оценил возможности города, обратив внимание на необходимость дифференцированного подхода к каждой категории болельщиков. Так, по его мнению, необходимо на всех стыковых точках установить информационные стенды с волонтерами, которые смогут предложить болельщикам программу в соответствии с индивидуальными потребностями гостей Чемпионата мира.В завершении визита вице-премьер отметил: «Мы сегодня побывали практически на всех объектах, готовящихся к чемпионату мира. Аэровокзальный комплекс у нас вопросов не вызвал. На остальных объектах после прошлого визита мы видим огромные изменения в Самаре, мы видим качество, с которым выполняются работы. Например, Московское шоссе сравнимо по размаху с Ленинградским проспектом в Москве. Очень многое уже сделано. И это меняет качество жизни горожан».Особо он остановился на вопросе строительства «Самара Арены»: «Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что онбудет сдан в срок. Мы уже почти определились, здесь будет рулонный газон, но надо предусмотреть и резервный вариант. Я бы посоветовал подрядчику уже сейчас начать подготовку к сдаче стадиона, в частности, проектной документации», сообщает пресс-служба облправительства.