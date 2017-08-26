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Виталий Мутко: "Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок"

26 августа 2017 13:28
78
Самарскую область с рабочим визитом посетил Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
Самарскую область с рабочим визитом посетил Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко. 
Сразу по прибытию Мутко осмотрел реконструируемый аэродромный комплекс международного аэропорта Курумоч. В настоящий момент здесь завершается строительство второй взлетно-посадочной полосы, трех аварийно-спасательных станций, ведутся работы по реконструкции перронов. Сейчас работы на объекте выполнены на 95%. Планируется, что реконструкция аэродрома завершится к марту 2018 года, а новая взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию уже в декабре этого года.

Далее Мутко посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена». Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «ПСО «Казань» на объекте завершен монтаж купола, начались работы по благоустройству прилегающей
территории, строительству транспортной инфраструктуры.

Затем Мутко  осмотрел вторую очередь набережной от Чкаловского спуска до бассейна ЦСКА. Вице-премьер и губернатор Самарской области  обсудили возможности использования водного транспорта во время ЧМ-2018.

Экскурсия по набережной завершилась посещением выставки, посвященной продвижению областного центра как города-организатора Чемпионата мира по футболу.

Вице-премьеру представили и туристический потенциал Самары. В целом он высоко оценил возможности города, обратив внимание на необходимость дифференцированного подхода к каждой категории болельщиков. Так, по его мнению, необходимо на всех стыковых точках установить информационные стенды с волонтерами, которые смогут предложить болельщикам программу в соответствии с индивидуальными потребностями гостей Чемпионата мира.

В завершении визита вице-премьер отметил: «Мы сегодня побывали практически на всех объектах, готовящихся к чемпионату мира. Аэровокзальный комплекс у нас вопросов не вызвал. На остальных объектах после прошлого визита мы видим огромные изменения в Самаре, мы видим качество, с которым выполняются работы. Например, Московское шоссе сравнимо по размаху с Ленинградским проспектом в Москве. Очень многое уже сделано. И это меняет качество жизни горожан».

Особо он остановился на вопросе строительства «Самара Арены»: «Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что он
будет сдан в срок. Мы уже почти определились, здесь будет рулонный газон, но надо предусмотреть и резервный вариант. Я бы посоветовал подрядчику уже сейчас начать подготовку к сдаче стадиона, в частности, проектной документации», сообщает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



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26 августа 2017  13:28
Самарскую область с рабочим визитом посетил Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
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