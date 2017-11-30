Виктор Сазонов: «Пополнение бюджета и эффективное расходование средств областного бюджета – это стратегические задачи, которые мы должны активно реализовывать».

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«Сегодня принят один из главных законов Самарской области – это закон «О бюджете на 2018 и плановый период 2019 – 2020 годы». Хотелось бы отметить оперативную и конструктивную профессиональную работу депутатского корпуса совместно с правительством Самарской области по рассмотрению этого бюджета после принятия его в первом чтении. Социальная направленность сохраняется и не просто сохраняется – а если мы будем сравнивать с предыдущими годами, то сейчас самый высокий ее уровень. Это 69,3% социальной отрасли от общего объема бюджета Самарской области. У нас предусматривается рост бюджетной составляющей по социально-значимым направлениям: здравоохранение, соцзащита, образование, культура. Нам необходимо не только эффективно расходовать бюджетные средства, но и нужно активно работать над пополнением бюджета, над поиском наиболее эффективных механизмов увеличения налоговой базы нашего бюджета. И у нас есть большие резервы для этого: это и вопросы более четкой регистрации земель и недвижимости, а также их использования. Важна и инвестиционная составляющая, привлечение инвестиций и создание более привлекательных условий для инвесторов. Это одно из главных направлений, которые будут реализовываться в 2018 году. Такие задачи нам поставил глава региона Дмитрий Азаров. Пополнение бюджета и эффективное расходование средств областного бюджета – это стратегические задачи, которые мы должны активно реализовывать».