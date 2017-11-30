Виктор Кузнецов досрочно сложил полномочия депутата Самарской губернской думы
30 ноября 2017 13:05
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Самарская губернская дума приняла досрочное освобождение от должности зампреда комитета по образованию и науке Виктора Кузнецова, сообщает ФедералПресс.
Депутаты Самарской губернской думы досрочно освободили от должности Виктора Кузнецова, который перешел на работу в областное правительство. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания областного парламента.
Взяв слово, Виктор Кузнецов поблагодарил коллег за работу и обещал продолжить взаимодействие с депутатми при работе в областной администрации.
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