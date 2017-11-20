Виктор Кузнецов будет работать в администрации губернатора
20 ноября 2017 20:08
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Виктор Кузнецов рассказал, что он будет работать "заместителем руководителя администрации губернатора", воздержавшись от более подробных комментариев.
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