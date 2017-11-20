Я нашел ошибку
Главные новости: 
По итогам встречи между правительством региона и АСИ были подписаны два соглашения о взаимодействии.
Дмитрий Азаров встретился с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой
Специалисты разъяснят школьникам их права и обязанности в сфере образования и отдыха, расскажут об особенностях волонтерской и трудовой деятельности.
В Самаре состоится видеоконференция «Имею право знать: права и обязанности обучающихся»
Проведенные работы должны снизить возможность повторного загрязнения озера, снизить процессы разложения органических веществ, уменьшить накопление продуктов распада, улучшить состав полезной микрофлоры водоема, в результате начнутся процессы восстановлени
В Сергиевском районе расчистили озеро Банное
Он находится близко к трамвайным путям, которые ведут в сторону стадиона
В Самаре на Ташкентской демонтируют пристрой, граничащий с трамвайными путями к стадиону ЧМ-2018
10-летняя девочка познакомилась в сети с парнем, который уговорил ее сделать интимные фотографии и видеозаписи. После того как школьница переслала ему и то, и другое, а он распространил полученные порнографические материалы в интернете.
Знакомый по соцсетям выманил у самарской школьницы интимные фото и выложил их в интернет
За пять лет этот показатель вырос более чем вдвое.
Больше половины россиян признались в наличии непогашенных кредитов
В Самаре пока работают отдельные элементы АСУДД.
На Московском шоссе планируют внедрить АСУДД - автоматизированную систему управления дорожным движением
Он ушел с поста проректора Самарского университета по социально-гуманитарному направлению.
Виктор Кузнецов будет работать в администрации губернатора
сегодня  Вторник, 21 ноября, 01:12
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/11:
USD 59.27
-0.36
EUR 69.67
-0.69
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Виктор Кузнецов будет работать в администрации губернатора

20 ноября 2017 20:08
238
Он ушел с поста проректора Самарского университета по социально-гуманитарному направлению.
Проректор Самарского университета по социально-гуманитарному направлению Виктор Кузнецов, с 20 ноября перешел на работу в администрацию губернатора, сообщает Волга Ньюс

Виктор Кузнецов рассказал, что он будет работать "заместителем руководителя администрации губернатора", воздержавшись от более подробных комментариев.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 ноября 2017  23:18
По итогам встречи между правительством региона и АСИ были подписаны два соглашения о взаимодействии.
Дмитрий Азаров встретился с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой
По итогам встречи между правительством региона и АСИ были подписаны два соглашения о взаимодействии.  Политика региона
146
20 ноября 2017  20:08
Он ушел с поста проректора Самарского университета по социально-гуманитарному направлению.
Виктор Кузнецов будет работать в администрации губернатора
Он ушел с поста проректора Самарского университета по социально-гуманитарному направлению.   Политика региона
237
20 ноября 2017  18:46
В Самарской области растет доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. На территории нашего региона сложились традиции добрососедского проживания людей разных национальностей, разных конфессиональных предпочтений. Это следс
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам противодействия незаконной миграции
В Самарской области растет доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. На территории нашего региона сложились традиции... Политика региона
144
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1876
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1307
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1206
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4569
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1630
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8518
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2365
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9507
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2766
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
237
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1359
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1714
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1603
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1336
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2965
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится видеоконференция «Имею право знать: права и обязанности обучающихся»
В парке Горького в Самаре состоится открытие футбольной площадки
В Большеглушицком реабилитационном центре презентуют новое стационарное отделение «Вместе с мамой»
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров встретился с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой

7

В Сергиевском районе расчистили озеро Банное

5

Знакомый по соцсетям выманил у самарской школьницы интимные фото и выложил их в интернет

5
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2579

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2165

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

1994
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда