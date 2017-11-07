Виктор Кудряшов назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя Правительства Самарской области

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В круг его задач входит предварительное рассмотрение предложений, проектов постановлений, участие в их подготовке и обеспечение их исполнения, выработка системных мер, направленных на обеспечение высоких темпов устойчивого экономического развития Самарской области, определение приоритетных направлений структурной перестройки экономики региона и механизмов их реализации, а также координация работы органов исполнительной власти по вопросам социально-экономического развития, эффективного использования экономических и финансовых ресурсов, сообщает пресс-служба облправительства.