Виктор Кудряшов назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя Правительства Самарской области
7 ноября 2017 21:28
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В круг его задач входит предварительное рассмотрение предложений, проектов постановлений, участие в их подготовке и обеспечение их исполнения, выработка системных мер, направленных на обеспечение высоких темпов устойчивого экономического развития Самарской области, определение приоритетных направлений структурной перестройки экономики региона и механизмов их реализации, а также координация работы органов исполнительной власти по вопросам социально-экономического развития, эффективного использования экономических и финансовых ресурсов, сообщает пресс-служба облправительства.
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