Я нашел ошибку
Главные новости: 
Постановление правительства защитит россиян от отравлений в период новогодних праздников.
Крайне своевременно. Роспотребнадзор поддержал ограничение продажи "Боярышника"
Сами учёные считают, что это нужно для проверки возможностей воспроизводства продуктов питания на космических станциях.
Китайцы собираются выращивать картошку на обратной стороне Луны
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра.
В Октябрьске женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери, пойдёт под суд
Новый мэр Жигулевска будет определен в четверг, 13 декабря.
Видимость борьбы с главой администрации самарского губернатора за Жигулевск создадут трое
В то же время молодой человек отметил, что перенёс операцию, связанную с ранением в ходе инцидента в Керченском проливе.
"Возненавидел". Украинский моряк пожаловался на "пытки" песнями "Русского радио"
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.
Самарский фонд капремонта слишком увлекся предпринимательством
Установка соответствующего оборудования по всей стране может стоить гражданам 130 млрд рублей.
Россиян могут обязать устанавливать умные газовые счётчики
И взыскать более полумиллиона «неосновательного обогащения».
Молодого ветврача заманили в деревню бесплатным жильем, а теперь пытаются его отобрать
сегодня  Вторник, 11 декабря, 23:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/12:
USD 66.5
0.26
EUR 75.62
-0.09
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Видимость борьбы с главой администрации самарского губернатора за Жигулевск создадут трое

11 декабря 2018 21:43
81
Новый мэр Жигулевска будет определен в четверг, 13 декабря.
Новый мэр Жигулевска будет определен в четверг, 13 декабря. На этот день назначено и заседание конкурсной комиссии, и городской думы, которая сделает окончательный выбор из отобранных комиссией кандидатов. На данный момент, как сообщили «СО» ОНЛАЙН» в пресс-службе гордумы, поступили четыре заявки. Их количество еще может увеличиться.

Первым изъявил желание стать главой города бывший депутат думы Жигулевска от «Справедливой России» Олег Балаев. Объявился в Жигулевске и директор центра общественного самоуправления «Чистый Город» Виктор Русин, который регулярно участвует в выборах и конкурсах самого разного уровня (в числе последних его попыток — участие в конкурсе на пост главы Самары и выборах губернатора Самарской области).

В конце ноября подал документы и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин (на фото). Последним участником стал заместитель главы Жигулевска по экономике Владимир Глинских.

«СО» ОНЛАЙН» напоминает, что предложение возглавить Жигулевск Дмитрий Холин еще в конце прошлого месяца получил лично от губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона 27 ноября предложил Холину реализовать туристический потенциал Жигулевска вместе с его инфраструктурой и промышленностью. «Это уникальный город, с которым я знаком много лет, не влюбиться в него просто невозможно. Считаю, что сейчас Жигулевск находится в ситуации, когда открывается «окно возможностей». Нужно ими грамотно распорядиться» — приводит ответные слова Дмитрия Холина пресс-служба губернатора.

В своем твиттере чиновник продолжил радоваться новым перспективам: «Жигулевск, это город который нужно любить и в который нужно верить!!!» (пунктуация сохранена). В случае избрания Дмитрий Холин пообещал вместе с семьей переехать в дом по адресу пр. Молодежный, 13, который недавно признали аварийным и подлежащим реконструкции, «чтобы ЛИЧНО принять участие в решении этой проблемы». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
11 декабря 2018  21:43
Новый мэр Жигулевска будет определен в четверг, 13 декабря.
Видимость борьбы с главой администрации самарского губернатора за Жигулевск создадут трое
Новый мэр Жигулевска будет определен в четверг, 13 декабря.  Политика региона
80
10 декабря 2018  22:34
В понедельник, 10 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области.
Руководители министерств отчитались о ходе подготовки региона к участию в национальных проектах
В понедельник, 10 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области.  Политика региона
349
10 декабря 2018  18:38
С инициативой о переносе столицы выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.
Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
С инициативой о переносе столицы выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.  Политика региона
320
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
841
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
593
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
574
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
540
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
869
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
790
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
537
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
569
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
863
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1076
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
961
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1351
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1731
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1805
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3019
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные