Видимость борьбы с главой администрации самарского губернатора за Жигулевск создадут трое
11 декабря 2018 21:43
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Первым изъявил желание стать главой города бывший депутат думы Жигулевска от «Справедливой России» Олег Балаев. Объявился в Жигулевске и директор центра общественного самоуправления «Чистый Город» Виктор Русин, который регулярно участвует в выборах и конкурсах самого разного уровня (в числе последних его попыток — участие в конкурсе на пост главы Самары и выборах губернатора Самарской области).
В конце ноября подал документы и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин (на фото). Последним участником стал заместитель главы Жигулевска по экономике Владимир Глинских.
«СО» ОНЛАЙН» напоминает, что предложение возглавить Жигулевск Дмитрий Холин еще в конце прошлого месяца получил лично от губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона 27 ноября предложил Холину реализовать туристический потенциал Жигулевска вместе с его инфраструктурой и промышленностью. «Это уникальный город, с которым я знаком много лет, не влюбиться в него просто невозможно. Считаю, что сейчас Жигулевск находится в ситуации, когда открывается «окно возможностей». Нужно ими грамотно распорядиться» — приводит ответные слова Дмитрия Холина пресс-служба губернатора.
В своем твиттере чиновник продолжил радоваться новым перспективам: «Жигулевск, это город который нужно любить и в который нужно верить!!!» (пунктуация сохранена). В случае избрания Дмитрий Холин пообещал вместе с семьей переехать в дом по адресу пр. Молодежный, 13, который недавно признали аварийным и подлежащим реконструкции, «чтобы ЛИЧНО принять участие в решении этой проблемы».
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