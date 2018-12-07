Вежливый депутат. "Единая Россия" вводит кодекс этики для членов партии
7 декабря 2018 22:30
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Согласно одной из этических "заповедей", единоросс должен "исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека". Кроме того, членов партии призывают быть "нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию её традиций, духовных ценностей наших народов".
В ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий, член партии имеет право защищать свою честь и репутацию "всеми законными средствами". Однако, в случае если информация подтвердится, единоросс обязан "немедленно подать в отставку со всех партийных должностей".
По словам Красова, большинство партийцев и так придерживаются этических норм, но есть" отдельные представители", которые своими действиями и высказываниями бросают тень на работу всей партии.
— Например, когда позволяют себе высокомерное отношение к людям, сомнительные высказывания, действия, — подчеркнул депутат. — Всё это в итоге негативно сказывается на имидже "Единой России".
XVIII съезд "Единой России" открылся сегодня в Москве. В его работе принимают участие 3500 делегатов и гостей.
В первый день съезда организована работа трёх дискуссионных площадок — "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".
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Комментарии
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