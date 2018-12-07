Я нашел ошибку
Главные новости: 
На первый взгляд такое
Канадский врач 10 лет пьянствовал ради поиска идеального средства от похмелья
Единороссам рекомендуется не допускать унижающих высказываний, вести себя скромно и сдержанно, выполнять обещания и бороться с попытками фальсификации истории.
Вежливый депутат. "Единая Россия" вводит кодекс этики для членов партии
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес).
Хворостовский посмертно номинирован на "Грэмми"
По словам звезды не одного десятка отечественных кинофильмов, проявления домогательств на работе
"На дураков не обижаются". Проклова рассказала о харассменте в советском кино
Пользователи AliExpress и Tmall в 2018 году больше всего интересовались продукцией Xiaomi, Huawei и Apple, а также наушниками, часами, рюкзаками и купальниками.
AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году
Эти средства будут вкладываться в течение 2018–2030 годов.
Градообразующее предприятие Чапаевска «Промсинтез» модернизирует производство взрывчатых веществ за 300 млн рублей
Территорию планируется застроить жильем от девяти этажей и выше.
Застраивать территорию в районе Алма-Атинской высотками планирует компания «Талисман»
Согласно выводам экспертизы, опубликованной 29 ноября 2018 года, теперь можно продолжать реконструкцию объекта под детский сад.
Площадку детсада освободили от двух сотен могил
сегодня  Пятница, 7 декабря, 23:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/12:
USD 66.92
0.18
EUR 76.08
0.47
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Вежливый депутат. "Единая Россия" вводит кодекс этики для членов партии

7 декабря 2018 22:30
56
Единороссам рекомендуется не допускать унижающих высказываний, вести себя скромно и сдержанно, выполнять обещания и бороться с попытками фальсификации истории.
Список этических норм для однопартийцев озвучил депутат Госдумы Андрей Красов на съезде "Единой России" в Москве. По его словам, в основе требований к активу партии должен лежать принцип личной скромности, а в основе поведения любого публичного политика — внимательное отношение к людям и их проблемам, передает life.ru.

Согласно одной из этических "заповедей", единоросс должен "исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека". Кроме того, членов партии призывают быть "нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию её традиций, духовных ценностей наших народов".

В ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий, член партии имеет право защищать свою честь и репутацию "всеми законными средствами". Однако, в случае если информация подтвердится, единоросс обязан "немедленно подать в отставку со всех партийных должностей".

По словам Красова, большинство партийцев и так придерживаются этических норм, но есть" отдельные представители", которые своими действиями и высказываниями бросают тень на работу всей партии.

— Например, когда позволяют себе высокомерное отношение к людям, сомнительные высказывания, действия, — подчеркнул депутат. — Всё это в итоге негативно сказывается на имидже "Единой России".

XVIII съезд "Единой России" открылся сегодня в Москве. В его работе принимают участие 3500 делегатов и гостей.

В первый день съезда организована работа трёх дискуссионных площадок — "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
7 декабря 2018  22:30
Единороссам рекомендуется не допускать унижающих высказываний, вести себя скромно и сдержанно, выполнять обещания и бороться с попытками фальсификации истории.
Вежливый депутат. "Единая Россия" вводит кодекс этики для членов партии
Единороссам рекомендуется не допускать унижающих высказываний, вести себя скромно и сдержанно, выполнять обещания и бороться с попытками фальсификации... Политика региона
55
7 декабря 2018  13:40
Исполнять обязанности министра строительства Самарской области пока будет Анатолий Баранников
Исполнять обязанности министра строительства Самарской области пока будет Анатолий Баранников
В министерстве он работает очень долго. Политика региона
291
6 декабря 2018  23:28
У главы Тольятти Сергея Анташева появился новый пресс-секретарь
 Им стала Юлия Романенко, которая прежде работала в газете «Площадь свободы» заместителем главного редактора.  Политика региона
384
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
774
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
561
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
537
Весь список


Видео
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
601
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
364
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
453
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
757
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
664
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1096
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1016
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
920
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1323
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1717
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1769
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2967
Весь список

Мероприятия
В Самарском исполкоме прокомментировали уход Алексея Анисимова из ОНФ
В Самаре в честь Дня Героев Отечества пройдет концерт «От героев былых времен…»
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные