Ветеранам труда Самарской области, чья пенсия ниже 13,5 тыс. рублей, будет назначена ежемесячная социальная выплата

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Предлагается предоставить ежемесячную социальную выплату ветеранам труда, проживающим на территории Самарской области, получающим пенсию в размере, не превышающем 13,5 тыс. рублей и осуществляющим трудовую или иные виды деятельности, указанные в Федеральном законе «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Размер ежемесячной выплаты в 2018 годусоставит от 644 до 1 160 рублей в зависимости от категории льготника.По прогнозу министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области около 56 тыс. человек будут получать данную выплату. Проектом закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год на социальные выплаты отдельным категориям граждан предусмотрено 428,5 млн. рублей.Назначение ежемесячной социальной выплаты организовано следующими порядками:- в январе 2018 года в автоматизированном режиме, т.е. на основании сведений базы данных получателей социальных выплат, имеющейся в министерстве с учетом сведений, предоставляемых Пенсионным фондом в части осуществления трудовой или иного вида деятельности, и размера пенсии, а также без представления получателем ежемесячной социальной выплаты заявления и обосновывающих право на даннуювыплату документов;- с февраля по декабрь 2018 года в заявительном порядке, т.е. гражданин вправе самостоятельно обратиться с пакетом обосновывающих право на данную выплату документов в учреждение по месту жительства.Перечисление ежемесячной социальной выплаты будет осуществляться министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области ежемесячно в течение 2018 года через отделения связи либо путем перечисления на счета получателей, открытые в кредитных организациях, сообщает пресс-служба облправительства.