Вашингтон расширил санкции против Москвы
15 марта 2018 18:45
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Ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом "О противодействии противникам Америки через санкции".
В список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин. Санкции ввели также против компаний Пригожина, входящих в его холдинг "Конкорд", и "Агентства интернет-исследований".
Всего в список внесли 13 человек и три компании. В Белом доме заявили, что новые ограничения стали "ответом на кибератаки".
"Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибаратаки, включая и ту, что произошла 15 февраля — кибератака NotPetya", — отметил глава Минфина Стивен Мнучин.
Также под ограничения попали ФСБ и ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств, которых Вашингтон считает ответственными за атаку вируса NotPetya.
Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп — младший и ряд других близких к президенту людей.
Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.
И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".
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