В здании Госдумы открылся «Магазин-Кулинария», в ассортименте которого представлены алкоголь, колготки и российские сыры

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Магазин открылся в помещении бывшей думской кулинарии в переходе между старым и новым зданием Госдумы на первом этаже. Кулинария и магазин закрылись несколько месяцев назад на ремонт. «Магазин-Кулинария» принадлежит «Комбинату питания №4», который находится в подчинении Управления делами президента.В ассортименте супермаркета представлены сыры отечественного производства, колбасы, конфеты, шоколад, овощи и фрукты, молочная продукция. Отдельная часть супермаркета выделена под кулинарию, где можно купить выпечку, охлажденное мясо, рыбу и полуфабрикаты. В магазине также представлен алкоголь, в том числе вино, шампанское, водка, коньяк и настойки.