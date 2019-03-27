В заключении Послания Дмитрий Азаров обратился к теме ответственности власти:

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В заключении Посланияобратился к теме ответственности власти:«Задачи, стоящие сегодня перед страной, перед регионом, беспрецедентны. Они диктуют всем нам жесткую необходимость максимальной мобилизации, работу на внятный, очевидный и проверяемый результат.»Для всех министерств и ведомств, руководителей органов МСУ определены показатели эффективности.«По ним и будем судить, как работает тот или иной руководитель. Я думаю, это справедливо. Ничего личного», - отметил Дмитрий Азаров.⚡️Критериями эффективности работы того или иного ведовства, руководителя станет, с одной стороны, достижение целевых показателей (утверждены распоряжением Губернатора), с другой - оценка, данная населением (ведётся регулярный мониторинг общественного мнения).«Каждый государственный и муниципальный служащий должен научиться жить «под стеклянным колпаком», в условиях тотального общественного контроля. Когда каждое слово, каждое действие моментально становится достоянием тысяч, а иногда и миллионов. Мы должны уметь излагать свою позицию максимально корректно, уважительно и терпеливо. Этому нужно безотлагательно учиться. Мы должны в своей работе соответствовать темпу времени, как бы трудно это порой не было»,- отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.