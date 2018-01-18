В центрах соцобслуживания населения ежемесячно 15 числа будут проходить Дни открытых дверей

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Как отметила врио министра социально-демографической и семейной политики, мероприятие направлено на информирование граждан о государственных инициативах в сфере социальной поддержки и оказания социальных услуг населению, в том числе семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми-инвалидами, и, конечно же, молодых и студенческих семей. В их числе имеющиеся федеральные и региональные меры соцподдержки семей, нововведения, вступившие в силу с 1 января 2018 года из «Демографического пакета» Президента РФ Владимира Путина: выплаты на первого ребёнка, продленная программа материнского капитала и расширение возможностей его использования, сниженная ставка по ипотеке для семей, а также вопросы, связанные с оказанием социальных услуг семьям с детьми, вопросы организации отдыха и оздоровления детей и др.В мероприятиях по всей области приняли участие около двух тысяч самарских семей. Только в Самаре консультации получили более 300 семей, в Восточном, Юго-Западном и Южном территориальных округах на встречу со специалистами социальной защиты пришли около 700 семей.С ними провели ознакомительные беседы о работе комплексных центров социального обслуживания населения с участием приглашенных экспертов – представителей органов опеки и попечительства, образования и здравоохранения, социальной защиты населения и районных отделений полиции, которые предоставили гражданам актуальную информацию по самым важным темам. Для участников были организованы площадки индивидуальных экспресс-консультаций специалистов.Как отметили руководители территориальных центров соцобслуживания населения, наибольшей интерес у граждан по темам: «Демографический пакет В.Путина» и «Социальный контракт». В том числе, данные темы заинтересовали несколько отцов из Чапаевска, которые самостоятельно воспитывают детей. Специалисты Пестравского района дали несколько десятков консультаций по вопросам ипотечного кредитования и рефинансирования. В Борском районе на День открытых дверей пришло около 40 студенческих семей района, где им подробно рассказали о том, как государство может им помочь и что им для этого нужно сделать. В Промышленном районе г.о. Самара эксперты отметили наибольший интерес к мероприятию со стороны многодетных и молодых семей.По итогам мероприятий специалисты центров соцобслуживания региона собрали список вопросов, которым посветят следующие встречи – в каждом центре темы будут определяться самостоятельно в соответствии с запросами граждан, сообщает пресс-служба облправительства.