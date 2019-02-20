В своём Послании Путин пригрозил США новейшими ракетами, способными поразить их "центры принятия решений"

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В 2019 году в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин большую часть времени (1 час 15 минут из общего времени в 1 час 26 минут) уделил социальным проблемам, но также как и в прошлом году он сообщил миру о российских новейших военных разработках. В частности, он сообщил, что у России есть ракеты, которые могут быть направлены на "центры принятия решений" в США.Глава России практически впрямую пригрозил американскому руководству ракетами, которые способны долететь до Вашингтона и Нью-Йорка. По его словам, США сперва должны подсчитать скорость наших ракет, а потом принимать какие-то решения. Путин имел ввиду выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при размещении пусковых установок в Румынии и Польше.Президент РФ заявил, что Вашингтон демонстративно пренебрег положениями этого Договора. "Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты-мишени для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк", - сказал Путин. "Сделав все это, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 ДРСМД", - подчеркнул российский лидер.Поэтому Россия готова на зеркальные и асимметричные меры на случай, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Для этого у Москвы есть "Кинжал", "Пересвет", "Циркон", "Авангард", "Сармат", "Буревестник" и "Посейдон"."Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия", - сказал Путин.Путин заявил, что Россия немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где США разместят свое вооружение, но и на сами Соединенные Штаты."Скажу сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов", - объявил президент РФ."По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, будут вполне соответствовать тем угрозам, которые будут направлены против России. Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие для нас станут реальными", - подчеркнул Путин."Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена", - заявил президент российского государства.Глава РФ призвал Белый дом оставить все иллюзии о получении глобального военного превосходства. Однако он отметил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США, не является для них главной угрозой, и Москва хочет иметь с Вашингтоном равноправные дружеские отношения. Но теперь дело за США - Москва же продолжит развивать свои Вооруженные силы и больше не будет "стучаться в закрытую дверь" для дискуссий о разоружении.Как сообщил президент Путин, авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики.Он заверил, что продолжится работа по расширению инфраструктуры базирования самолетов МиГ-31, оснащенных этими ракетами.Кроме того, "успешно проходят испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".Напомним, о завершении успешных испытаний гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал" президент России объявил во время оглашения своего прошлогоднего послания.С 1 декабря 2017 года этот комплекс, не имеющий мировых аналогов, поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО).Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боевые заряды.Летом прошлого года Минобороны РФ продемонстрировало видео с учебным пуском новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал" со сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31.Как заявил во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ, в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики и "лазерные установки "Пересвет".Все лазерные комплексы "Пересвет", находящиеся в опытной эксплуатации в войсках, заступят на боевое дежурство уже в декабре 2019 года.Впервые это оружие должны были показать во время военного парада Победы в мае 2018 года. Однако он оказался слишком громоздким.В прошлом году заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что ведутся работы по модернизации этого комплекса, так как ему требовалось "достаточно много машин обеспечения". В ближайшее время он станет достаточно компактным, и его представят широкой публике.Кстати, название для этого боевого лазерного комплекса россияне выбирали путем народного голосования. Это стало первым в истории России прецедентом, когда название для оружия выбиралось голосованием.Впервые Министерство обороны РФ обнародовало видеозаписи работы боевого лазерного комплекса "Пересвет" в июле 2018 года.Кроме того, идет по графику и будет завершена в срок работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон", способной развивать скорость до 9 махов.Дальность полета этой гиперзвуковой ракеты может составить более тысячи километров. При этом она способна поражать как морские, так и наземные цели. И у США нет средств защиты против нее."Ее применение предусмотрено с морских носителей серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", - пояснил президент.10 декабре 2018 года Россия провела очередные успешные испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". В ходе них ракета развила максимальную скорость в 8 Маха, то есть в восемь раз больше скорости звука, или скорости около двух миль в секунду. Начиная с 2015 года, Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты.В США отмечают, что это оружие двойного назначения, то есть его можно использовать как против цели на суше, так и против корабля на море.По данным зарубежных источников, серийное производство "Циркона" планируется начать в 2021 году, а на вооружение она может быть принята в 2022 году. Однако источники в России уверяют, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут раньше поступить на вооружение атомных подводных лодок "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски", а также ряда надводных кораблей, в том числе ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".Продолжается работа и по перспективным образцам и системам вооружений, о которых Владимир Путин говорил в послании прошлого года."Ритмично, без сбоев, по плану. Началось серийное производство комплекса "Авангард". В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сообщил президент. (В декабре 2019 года полк получит минимум два таких комплекса, а в 2020 году их количество возрастет до шести - прим. ред. NEWSru.com).Первоначально носителем стратегического гиперзвукового оружия будет ракета УР-100Н УТТХ, впоследствии - новейшая тяжелая ракета "Сармат".Зачетные летные испытания ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым крылатым боевым блоком, позволяющим обходить зоны действия любых противоракетных систем, Минобороны продемонстрировало в декабре 2018 года.Пуск ракеты был проведен боевым расчетом из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле.Во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин напомнил, что в России "проводится цикл испытаний тяжелой, беспрецедентной по мощности, межконтинентальной ракеты "Сармат".Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" преодолевает сопротивление любой системы ПРО, и ограничений по дальности применения у нее нет, сообщал ранее президент.При весе в 200 тонн дальность полета "Сармата" выше, чем у "Булавы". Количество и мощность боевых блоков у "Сармата" гораздо больше."У "Воеводы" (тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета) дальность полета - 11 тыс. км, у новой системы ограничений по дальности практически нет", - заявил Путин во время оглашения своего Послания-2018, продемонстрировав компьютерную модель полета "Сармата".Путин подчеркнул, что "Сармат" способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс: "Это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха".В конце марта 2018 года Минобороны РФ обнародовало видео испытания баллистической ракеты "Сармат", которые прошли на космодроме "Плесецк".В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин также подчеркнул, что успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности с малогабаритной ядерной двигательной установкой "Буревестник".Первые кадры с успешных испытаний крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" Минобороны РФ опубликовало в июле 2018 года.В описании к видеоролику говорилось, что это низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.По словам президента России, военные успешно проводят испытания и многоцелевой системы стратегической дальности с беспилотным подводным аппаратом "Посейдон"."В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка - носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану", - сообщил Владимир Путин.Министерство обороны РФ летом прошлого года разместило на своем YouTube-канале видео, демонстрирующее эту систему с беспилотным подводным аппаратом, внешне похожим на большую торпеду.Эксперты подчеркивают, что "Посейдон" является принципиально новым видом морского подводного оружия и основан на применении беспилотных подводных аппаратов. Главным же преимуществом этой системы является "практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника"."Это позволят Военно-морскому флоту РФ бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности", - заверили в Минобороны.Ядерная энергоустановка для "Посейдона" завершила испытания еще декабре 2017 года, в 2018 году была завершена комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата.Госпрограммой вооружений, ВМФ РФ будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок и в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны. Еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.