В своём Послании Путин пригрозил США новейшими ракетами, способными поразить их "центры принятия решений"
20 февраля 2019 19:00
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В 2019 году в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин большую часть времени (1 час 15 минут из общего времени в 1 час 26 минут) уделил социальным проблемам, но также как и в прошлом году он сообщил миру о российских новейших военных разработках. В частности, он сообщил, что у России есть ракеты, которые могут быть направлены на "центры принятия решений" в США.
Глава России практически впрямую пригрозил американскому руководству ракетами, которые способны долететь до Вашингтона и Нью-Йорка. По его словам, США сперва должны подсчитать скорость наших ракет, а потом принимать какие-то решения. Путин имел ввиду выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при размещении пусковых установок в Румынии и Польше.
Президент РФ заявил, что Вашингтон демонстративно пренебрег положениями этого Договора. "Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты-мишени для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк", - сказал Путин. "Сделав все это, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 ДРСМД", - подчеркнул российский лидер.
Поэтому Россия готова на зеркальные и асимметричные меры на случай, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Для этого у Москвы есть "Кинжал", "Пересвет", "Циркон", "Авангард", "Сармат", "Буревестник" и "Посейдон".
"Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия", - сказал Путин.
Путин заявил, что Россия немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где США разместят свое вооружение, но и на сами Соединенные Штаты.
"Скажу сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов", - объявил президент РФ.
"По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, будут вполне соответствовать тем угрозам, которые будут направлены против России. Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие для нас станут реальными", - подчеркнул Путин.
"Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена", - заявил президент российского государства.
Глава РФ призвал Белый дом оставить все иллюзии о получении глобального военного превосходства. Однако он отметил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США, не является для них главной угрозой, и Москва хочет иметь с Вашингтоном равноправные дружеские отношения. Но теперь дело за США - Москва же продолжит развивать свои Вооруженные силы и больше не будет "стучаться в закрытую дверь" для дискуссий о разоружении.
Гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал"
Как сообщил президент Путин, авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики.
Он заверил, что продолжится работа по расширению инфраструктуры базирования самолетов МиГ-31, оснащенных этими ракетами.
Кроме того, "успешно проходят испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
Напомним, о завершении успешных испытаний гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал" президент России объявил во время оглашения своего прошлогоднего послания.
С 1 декабря 2017 года этот комплекс, не имеющий мировых аналогов, поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО).
Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боевые заряды.
Летом прошлого года Минобороны РФ продемонстрировало видео с учебным пуском новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал" со сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31.
Лазерные установки "Пересвет"
Как заявил во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ, в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики и "лазерные установки "Пересвет".
Все лазерные комплексы "Пересвет", находящиеся в опытной эксплуатации в войсках, заступят на боевое дежурство уже в декабре 2019 года.
Впервые это оружие должны были показать во время военного парада Победы в мае 2018 года. Однако он оказался слишком громоздким.
В прошлом году заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что ведутся работы по модернизации этого комплекса, так как ему требовалось "достаточно много машин обеспечения". В ближайшее время он станет достаточно компактным, и его представят широкой публике.
Кстати, название для этого боевого лазерного комплекса россияне выбирали путем народного голосования. Это стало первым в истории России прецедентом, когда название для оружия выбиралось голосованием.
Впервые Министерство обороны РФ обнародовало видеозаписи работы боевого лазерного комплекса "Пересвет" в июле 2018 года.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" со скоростью до 9 махов
Кроме того, идет по графику и будет завершена в срок работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон", способной развивать скорость до 9 махов.
Дальность полета этой гиперзвуковой ракеты может составить более тысячи километров. При этом она способна поражать как морские, так и наземные цели. И у США нет средств защиты против нее.
"Ее применение предусмотрено с морских носителей серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", - пояснил президент.
10 декабре 2018 года Россия провела очередные успешные испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". В ходе них ракета развила максимальную скорость в 8 Маха, то есть в восемь раз больше скорости звука, или скорости около двух миль в секунду. Начиная с 2015 года, Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты.
В США отмечают, что это оружие двойного назначения, то есть его можно использовать как против цели на суше, так и против корабля на море.
По данным зарубежных источников, серийное производство "Циркона" планируется начать в 2021 году, а на вооружение она может быть принята в 2022 году. Однако источники в России уверяют, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут раньше поступить на вооружение атомных подводных лодок "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски", а также ряда надводных кораблей, в том числе ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".
Гиперзвуковое оружие "Авангард"
Продолжается работа и по перспективным образцам и системам вооружений, о которых Владимир Путин говорил в послании прошлого года.
"Ритмично, без сбоев, по плану. Началось серийное производство комплекса "Авангард". В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сообщил президент. (В декабре 2019 года полк получит минимум два таких комплекса, а в 2020 году их количество возрастет до шести - прим. ред. NEWSru.com).
Первоначально носителем стратегического гиперзвукового оружия будет ракета УР-100Н УТТХ, впоследствии - новейшая тяжелая ракета "Сармат".
Зачетные летные испытания ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым крылатым боевым блоком, позволяющим обходить зоны действия любых противоракетных систем, Минобороны продемонстрировало в декабре 2018 года.
Пуск ракеты был проведен боевым расчетом из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.
В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле.
Беспрецедентная по мощности межконтинентальная ракета "Сармат"
Во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин напомнил, что в России "проводится цикл испытаний тяжелой, беспрецедентной по мощности, межконтинентальной ракеты "Сармат".
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" преодолевает сопротивление любой системы ПРО, и ограничений по дальности применения у нее нет, сообщал ранее президент.
При весе в 200 тонн дальность полета "Сармата" выше, чем у "Булавы". Количество и мощность боевых блоков у "Сармата" гораздо больше.
"У "Воеводы" (тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета) дальность полета - 11 тыс. км, у новой системы ограничений по дальности практически нет", - заявил Путин во время оглашения своего Послания-2018, продемонстрировав компьютерную модель полета "Сармата".
Путин подчеркнул, что "Сармат" способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс: "Это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха".
В конце марта 2018 года Минобороны РФ обнародовало видео испытания баллистической ракеты "Сармат", которые прошли на космодроме "Плесецк".
Крылатая ракета "Буревестник" с ядерным двигателем
В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин также подчеркнул, что успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности с малогабаритной ядерной двигательной установкой "Буревестник".
Первые кадры с успешных испытаний крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" Минобороны РФ опубликовало в июле 2018 года.
В описании к видеоролику говорилось, что это низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.
Cистема стратегической дальности с беспилотным подводным аппаратом "Посейдон"
По словам президента России, военные успешно проводят испытания и многоцелевой системы стратегической дальности с беспилотным подводным аппаратом "Посейдон".
"В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка - носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану", - сообщил Владимир Путин.
Министерство обороны РФ летом прошлого года разместило на своем YouTube-канале видео, демонстрирующее эту систему с беспилотным подводным аппаратом, внешне похожим на большую торпеду.
Эксперты подчеркивают, что "Посейдон" является принципиально новым видом морского подводного оружия и основан на применении беспилотных подводных аппаратов. Главным же преимуществом этой системы является "практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника".
"Это позволят Военно-морскому флоту РФ бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности", - заверили в Минобороны.
Ядерная энергоустановка для "Посейдона" завершила испытания еще декабре 2017 года, в 2018 году была завершена комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата.
Президент России также рассказал, что для защиты национальных интересов России на два - три года ранее сроков, установленных
Госпрограммой вооружений, ВМФ РФ будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок и в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны. Еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.
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