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Новости /  Политика /  Политика региона  

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

5 марта 2018 22:12
2208
В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин. Пока официальной программы его визита нет, однако по информации «СО «ОНЛАЙН», Путин посетит строящуюся «Самара Арену», новый медицинский центр «Мать и дитя».  
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Комментарии



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